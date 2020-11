Janša priznal, kaj je bila edina napaka njegove vlade

Janša: Z veseljem bomo čestitali naslednjemu predsedniku ZDA

Janša je odgovoril tudi na vprašanje Marjana Šarca, ki ga je vprašal, zakaj podpira ameriškega predsednika Donalda Trumpa, če ta zanika virus, ne nosi mask in poziva k zbiranju.



»Z veseljem bomo čestitali tistemu, ki bo izvoljen za naslednjega predsednika ZDA. Z volitvami je tako, da so končane takrat, ko druga stran prizna poraz ali pa so znani uradni rezultati. Vse tisto prej je politika. Eni so se odločili, da bodo sledili medijskemu valu, jaz nasprotno. Bomo videli, kdo bo imel prav, a to na odnose menda ne bo vplivalo, ampak jih le izboljšalo,« je dejal Janša.

Predsednik vladeje danes odgovarjal na vprašanja poslancev. Poslanec SDje Janšo vprašal, kako se bo vlada spopadla »z vse bolj tragično statistiko epidemije, ko bi tudi na podlagi izkušenj prvega vala lahko predvideli, da samo zapiranje države oz. 'lockdown' za dolgoročno in uspešno spopadanje z epidemijo ne bo dovolj«.Janša je Trčku odgovoril, da se vlada ne ukvarja s statistiko, ampak z reševanjem problemov, in da je v Sloveniji stanje takšno kot v večini drugih evropskih držav. Je pa priznal, da je njegova vlada vendarle naredila napako. »Edina večja napaka, ki jo je vlada naredila, je 'telovadenje' z nošenjem mask v šolah. Velik del okužb je prišel iz okolja, kjer so govorili, da je težko delati v maski. Jaz nosim masko 18 ur na dan.«Kot pravi Janša, so med zaposlenimi v šolstvu in vzgoji številke narasle za tri- do štirikrat v primerjavi s povprečjem. Bolezen pri otrocih ne kaže znakov in je težko sledljiva. Mantra, da je treba vse zapreti, razen šol, nas je verjetno pripeljala en teden pred druge države, ki zdaj sprejemajo enake ukrepe. To, da šol ne smemo zapirati, nas je pripeljalo k temu, kjer smo,« je dejal Janša.Trček se z odgovorom ni zadovoljil, saj da vlada ni predstavila 'protipožarnih ukrepov' v domovih za starejše in to, kako obravnavati mladostnike, ki so večinoma asimptomatski in širijo virus. Po njegovem mnenju tudi vse evropske države ne sprejemajo enakih ukrepov, kot je to dejal Janša.Je pa Janša poudaril, da opozicija ne želi sodelovati pri zakonskih projektih in spopadu z epidemijo, nakar mu je Trček odgovoril, da ni lepo, »da 62-letnik v DZ laže«. Po Trčkovih besedah je opozicija predlagala več predlogov za protikoronaske zakone in pakete, a da vlada ni upoštevala niti enega.