Janša za tožilce viša pogoje, pa za najtesnejše sodelavce? Dovolj je tudi srednja šola

Državni sekretar s srednjo šolo?

Zaposlitve v kabinetu predsednika vlade. FOTO: posnetek zaslona

V kabinetu tudi Katja Palčnik

Tožilec ima potrdilo o znanju tujega jezika na naravni C2

V državnotožilskem svetu so včeraj zavrnili očitke na račun znanja oziroma neznanja tujih jezikov kandidatov, ki so ju predlagali za položaj evropskih delegiranih tožilcev. Kot so sporočili, oba predlagana kandidata izpolnjujeta vse predpisane pogoje, eden od njiju pa s potrdilom izkazuje tudi znanje angleškega jezika na ravni C2. Predlagana sta bila specializirana tožilca Matej Oštir in Tanja Frank Eler. A se je zapleto pri imenovanju. Neuradno naj bi kandidatoma nasprotoval premier Janez Janša. Oba naj bi v nemilost padla zaradi starih postopkov, med drugim zaradi preiskovanja Janševega premoženja. Nedavno so se poleg tega v javnosti razširili očitki, tudi premierja, da kandidata ne znata tujih jezikov.



Odbor državnega zbora za pravosodje je pred dnevi prižgal zeleno luč predlogu novele zakona o državnem tožilstvu, ki med drugim kot pogoj za zaposlitev evropskih delegiranih tožilcev zahteva znanje delovnega jezika evropskega javnega tožilstva, to je angleščine, na ravni C1. Opozicija je v razpravi ocenila, da gre za nepotreben pogoj, ki ga bo vlada izkoristila, da ji ne bo treba dati soglasja k imenovanju dveh evropskih delegiranih tožilcev. (STA)

Ob prvi obletnici vlade, ki jo vodi, so pred medije stopili premier in njegova podpredsednikainter še minister za kmetijstvo. Poleg besed o stanju pred prevzemom, dosežkih te vlade in o tem, kaj bodo do konca skrajšanega mandata še naredili (več o tem preberite v članku Janez Janša stopil pred kamero in pokazal s prstom na ... (VIDEO) ), je beseda nanesla tudi na imenovanje tožilca na položaj evropskih delegiranih tožilcev.Janša je pred dnevi dejal, da za tajnico v njegovem kabinetu zahtevajo, da zna en tuji jezik. Tudi od tožilcev, ki jih imenujejo, želijo, da solidno znajo en tuji jezik: »Če predlagamo ljudi, ki ga ne znajo, zakaj so jih sploh predlagali?« Dodal je še, da nikjer ne piše, da ga vlada mora imenovati.Glede na besede o zahtevanih pogojev smo preleteli, s kako izobraženim kadrom se jeobdal v kabinetu. Kot je znano, je predsednik vlade po izobrazbi obramboslovec. Pa drugi funkcionarji, to so državni sekretarji, ki sodijo v visoki 61. plačni razred? Med njimi so magistri, doktorji, (univerzitetni) diplomanti, izmed vseh teh pa iz povprečja štrli ena oseba. Gre za, ki je po izobrazbi ekonomski tehnik (srednja šola). Njegovo področje – tako kažejo podatki z uradne spletne strani kabineta predsednika vlade – pa sta ravno področji izobraževanja in športa.Med dvajseterico javnih uslužbencev, zaposlenih v kabinetu predsednika vlade (nekateri za nedoločen čas, drugi na zaupanje), ima večina zaključeno vsaj prvo bolonjsko stopnjo. Med njimi je tudi gimnazijska maturantka, ki je zaposlena na zaupanje Janeza Janše. Gre za, ki so jo mediji (intimno) povezovali z državnim sekretarjem. Kdo vse je zaposlen v kabinetu predsednika vlade, sekretarji in javni funkcionarji, kakšno stopnjo izobrazbe imajo, preverite v zgornji galeriji.Kabinet predsednika vlade smo, glede na to, da znanje vsaj enega tujega jezika pogojujejo tudi za tajnico, v ponedeljek vprašali, kakšni so pogoji za zaposlitev nekoga na mesto državnega sekretarja. Pogoji sploh obstajajo, in če ne, zakaj ne? Zanimalo nas je tudi, ali držijo podatkih, da je državni sekretar Dolinšek, pristojen za izobraževanje, srednješolec. Odziva do nastanka tega članka še nismo prejeli.