Janša pravi, da so izgubili upanje in napovedal odločilno bitko: delajo na tem, da bodo čim prej ...

Delamo na tem, da bodo čim prej predčasne volitve in da Slovenija dobi oblast, ki bo delala za skupno dobro, je v nagovoru na tradicionalnem srečanju odborov SDS pri letališču v Bovcu, s katerim se je začel Poletni tabor SDS, povedal prvak stranke Janez Janša. Drugačna vlada pa lahko po njegovi oceni vpliva tudi na spremembe razmer v Evropi.

Kot je v nagovoru članom stranke dejal Janša, so izgubili upanje, da bi se velike pozitivne spremembe lahko zgodile že v mandatu aktualne vlade. »Zaradi tega je v interesu celotne Slovenije, našega razvoja in prihodnosti nas ter naših otrok, da je ta žalostni svobodni mandat čim krajši. Kar zadeva SDS, delamo na tem, da bodo čim prej predčasne volitve in da Slovenija dobi oblast, ki bo delala za skupno dobro, ki ne bo ločevala ljudi na prvo- in drugorazredne,« je napovedal.

Ob tem je spomnil, da je za stranko zmaga na junijskih evropskih volitvah, ko so, kljub temu, da so v opoziciji in da imajo v DZ slabo četrtino glasov, dosegli »več mandatov kot celotna vladna koalicija skupaj«. Ta rezultat pa je po njegovih besedah bolj pomemben za Slovenijo kot za razmerja sil v Evropi.

Janša napovedal, da bodo jeseni »štartali na polno«

Tako za Slovenijo kot tudi Evropo bodo po njegovi oceni zelo pomemben naslednji korak parlamentarne volitve. »Drugačna vlada v Sloveniji na prihodnjih volitvah v državni zbor lahko bistveno bolj vpliva na razmere v Evropi kot pa zgolj volitve v Evropski parlament,« je poudaril Janša.

Napovedal je, da stranko v prihodnjem obdobju čaka »odločilna bitka za prihodnost Slovenije in prihodnjih generacij« ter da bodo jeseni »štartali na polno«.