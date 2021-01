Janša ga je predlagal za Nobelovo nagrado za mir

Pedro Opeka. FOTO: Roman ŠŠipić, Delo

Predsednik vladeje za Nobelovo nagrado za mir za leto 2021 predlagal misijonarjain njegovo humanitarno organizacijo Akamasoa, ki deluje v predmestju Antananariva na Madagaskarju.Pedro Opeka je svoje celotno življenje posvetil temu, da pomaga ljudem, ki živijo v obupnih življenjskih razmerah v mestu Antananarivo. Že od samega začetka je Opeka, ki že skoraj 50 let pomaga najrevnejšim, želel revnim, brezdomcem ter vsem na obrobju družbe pomagati tako, da bodo sposobni samostojnega življenja, in sicer na način, da jim je omogočil delo ter finančno neodvisnost pa tudi izobraževanje.Zahvaljujoč prizadevanjem Pedra Opeke in prizadevanjem njegovih zavzetih sodelavcev, so v Akamasoi doslej pomagali več kot pol milijona najrevnejšim na Madagaskarju. Poleg tega združenje Akamasoa letno razdeli tudi približno pet milijonov obrokov hrane.Predsednik vlade je v nominaciji ob zaključku izpostavil tudi besede nekdanjega predsednika Madagaskarja, ki je leta 2014 o Pedru Opeki dejal: »Oče Pedro je živi svetilnik upanja in vere za premagovanje revščine. Vse državljane po vsem svetu vabim, naj se poklonijo tej izjemni osebi, ki je vsak dan svojega življenja vlagala v boj proti revščini in izključenosti ter ustvarila novo družbo, ki revnim prinaša upanje in srečo.«