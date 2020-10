Janša našel denar, gradilo se bo (FOTO)

Zaradi vse večjega števila hospitaliziranih covid bolnikov, sta predsednik vladein generalni direktor UKC Ljubljanadanes preigravala možnosti, da bodo paciente, okužene z novim koronavirusom, namestili v nove prostore stavbe UKC Ljubljana.»Preko 1700m2 nedograjenih bolnišničnih kapacitet že več kot desetletje sameva v UKC Ljubljana. V manj kot 10 dneh lahko s hitro adaptacijo zagotovimo veliko število oskrbnih mest za covid bolnike tik poleg vse ostale potrebne infrastrukture. Izziv za naše gradbenike. Zmoremo?,« je popoldan na twitterju objavil Janša.Covid bolniki so zdaj nameščeni na petih lokacijah po Ljubljani - infekcijski kliniki, ortopedski kliniki, novi pediatrični kliniki, stari pediatrični kliniki in v bolnišnici Petra Držaja. Če bi se adaptacija nedokončanih prostorov v UKC Ljubljana uspešno izvedla v naslednjih dneh, bi to za bolnike in zdravstveni kader pomenili še šesto oziroma sedmo lokacijo za njihovo zdravljenje.In zakaj je Janša zapisal, da je na voljo le 10 dni časa? Takrat naj bi bilo po Poklukarjevih besedah »najhuje« oziroma bodo takrat bolnišnično oskrbo potrebovalo največ okuženih bolnikov doslej.