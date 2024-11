Izjemna varnostna situacija v celjski bolnišnici: V zraku tudi policijski helikopter

Splošna bolnišnica Celje bo danes v sodelovanju z različnimi enotami Policije izvedla vajo, v kateri bodo prikazali ukrepanje v primeru izjemne varnostne situacije. Vaja se bo začela ob 11. uri pred Urgentnim centrom Celje, so sporočili iz celjske bolnišnice.

»Gre za odmevno in edinstveno izvedbo vaje, ki bo prvič potekala v tovrstnem sodelovanju, saj bodo v Splošni bolnišnici Celje skupaj z zaposlenimi vajo izvedli letalska policijska enota, specialna enota, mobilna kriminalistična enota in Center za varnost in zaščito slovenske policije,« so navedli v bolnišnici.

Prebivalce Celja, še zlasti stanovalce v okolici celjske bolnišnice, obveščamo, da bomo predstavniki Policije in Splošne bolnišnice Celje danes po 11. uri izvedli večjo vajo. V zraku bo tudi policijski helikopter.

Naslov vaje je Amok dogodek in protiteroristični napad

Vaja predvideva, da se obravnava poškodovane varovane osebe iz urgentnega centra nadaljuje z dinamičnimi prikazi na bolnišničnem heliportu in v kletnih prostorih pod novogradnjo, kjer bodo sodelujoči izvedli postopke aretacije storilcev z uporabo posebne taktike specialne enote, so še navedli v Splošni bolnišnici Celje.

Amok dogodki S tem izrazom opisujejo izjemen varnostni pojav, ko eden ali več storilcev brezciljno ali sistematično z orožjem, orodjem, nevarnimi predmeti ali sredstvi ubijejo ali poškodujejo eno ali več oseb ali so to poskušali storiti, pri čemer storilci to dejanje nadaljujejo ali je očitno, da ga bodo nadaljevali. Storilci kot sredstvo napada najpogosteje uporabljajo strelno orožje, lahko pa tudi drugo orožje ali predmete, napad pa najpogosteje izvedejo na javnem kraju, je med drugim zapisano v Priporočilih za ukrepanje ekipe nujne medicinske pomoči pri aktivnih življenju nevarnih dogodkih –Amok intervencije. Omenjena priporočila je julija 2017 izdala Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, pri kateri deluje sekcija reševalcev v zdravstvu.

Intervencijske službe, med katere spada tudi nujna medicinska pomoč, se lahko namreč pri vsaki intervenciji tudi same znajdejo v okoliščinah, v katerih je ogrožena njihova varnost.