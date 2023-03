Izbiramo naj pirhe Slovenskih novic: vaše umetnine bomo sprejemali do 3. aprila

Pred več kot desetletjem smo se pogovarjali s slovitim vrhniškim rokodelcem Francem Gromom, ki je izumil t. i. vrhniški pirh. »Nikoli, ampak res nikoli si nisem mislil, da bom zaslovel prav zaradi jajc,« nam je zaupal takrat vrhunski rokodelec, čigar izdelke v vitrinah hranita celo Clinton in Putin.

Kako sodelovati? Odprite, natisnite in izpolnite prijavnico, ki jo najdete na tej povezavi. Zakaj morate prijavnico natisniti? Zakaj ne omogočamo elektronske oddaje? Zato, ker tudi pirhov ne morete poslati v elektronski obliki, ampak sprejemamo le tiste prave, ki jih lahko pokažemo na razstavi in ne le na zaslonu. Pirhi pa morajo biti v spremstvu prijavnice na listu papirja, da vemo, čigavi so. Pravila in pogoji za sodelovanje.

Zanimivo, da se je Gromova zgodba o uspehu začela pisati leta 1993, povod za ta uspeh pa so bile prav Slovenske novice, ki so razpisale prvi natečaj za najlepše velikonočne pirhe. S svojim izdelkom je že takoj prepričal komisijo z dr. Janezom Bogatajem na čelu ter zmagal v kategoriji modernih pirhov.

Sodelovali boste lahko v treh kategorijah in se potegovali za lepe nagrade Zlatarne Celje. FOTO: Zoran Vogrinčič

Na pogovor z Gromom smo se spomnili, ker bo že čez en mesec velika noč in ker se znova začenja veliki nagradni natečaj, imenuje se Naj pirhi Slovenskih novic! Spoštovane bralke in bralci, k sodelovanju vas vabimo že sedemindvajsetič!

Na izlet po jajčni lupini

Barvanje in krašenje pirhov, pisank, pisanic, remenk ali remenic ima v Sloveniji že zelo dolgo tradicijo. Rdeče obarvane pirhe ne nazadnje omenja že Valvasor.

Te bogate slovenske tradicije pa se že od samega začetka zavedamo tudi na Slovenskih novicah. Predvsem zaradi velike odgovornosti, ki jo prinašata obe dejstvi, kot prvo, da gre za najbolj bran slovenski časnik, ter kot drugo, da moramo našo nesnovno kulturno dediščino, kamor spadajo seveda tudi pirhi, nujno negovati in ohranjati, če ne želimo izgubiti lastne identitete, če ne želimo postati kot družina brez prednikov ali kot človek brez spominov.

Tudi tokratni natečaj za najlepše velikonočne pirhe, ki ga, kot rečeno, že sedemindvajsetič prirejamo na Slovenskih novicah, je dokaz, da nam ni vseeno ter da želimo še naprej negovati in varovati naš kulturni genski zapis, v tem zapisu pa imajo prav posebno mesto seveda tudi vaši pirhi, drage bralke in bralci, zato le na delo, saj pravil niti tokrat tako rekoč ni. Ne nazadnje lahko tudi tokrat obiščete bogato narodovo zakladnico, oživite stare tradicionalne vzorce in možnosti poslikave, jih po želji preselite v zdajšnji čas ali pa se prepustite izključno svoji domišljiji, ki naj se zrcali tudi v uporabi gradiv, slame, volne, semen, blaga, voska ...

Na takšen izlet po jajčni lupini pa le povabite s seboj tudi vaše najmlajše. Velika noč je le družinski praznik, barvanje pirhov pa zato še toliko bolj posebno veselje. K sodelovanju vabljeni tudi vsi vrtci in osnovne šole ter domovi starejših občanov!

Pošljite, prinesite vaše pirhe

Vaše izdelane pirhe z izpolnjeno prijavnico, ki jo najdete v Slovenskih novicah oziroma na naši spletni strani www.slovenskenovice.si, pošljite do ponedeljka, 3. aprila 2023, na naslov Delo, d. o. o., Likozarjeva 1, 1000 Ljubljana, s pripisom Pirhi. Če želite pirhe prinesti osebno, to lahko storite, pozor, samo v ponedeljek, 3. aprila 2023! Svoje pirhe boste lahko tedaj oddali v kiosku na ploščadi pred stavbo Slovenskih novic v Ljubljani, in sicer med 10. in 14. uro; s seboj prinesite tudi že prej izpolnjeno prijavnico.

27. natečaj je letošnji.

Glavni pogoj za sodelovanje v nagradnem natečaju je, da za izdelavo pirhov v tradicionalni kategoriji uporabite le jajca perjadi (kokošja, nojeva, prepeličja, račja, gosja) in ne umetnih jajc. Pirhe, ki bodo narejeni iz stiropora ali drugih plastičnih mas, bomo namreč še pred začetkom ocenjevanja izločili. V preostalih dveh kategorijah (moderna in otroška) pa lahko mirno uporabite vse mogoče materiale.

Ne skrbite, tudi tokrat bomo vaše umetnine shranili pod ključem. In jih nagradili, s sijajnimi darilnimi boni Zlatarne Celje!