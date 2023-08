Iz pepela se je dvignila planinska vila in osrečila: »Da, vesela sem, na jok mi gre«

Potem ko je 24. februarja 2021 v kup pepela in ruševine zgorela že tretja Mozirska koča, nazadnje obnovljena pred nekaj leti, so domačini iz občine Mozirje, predvsem Šmihelčani s številnimi prijatelji ter ekipo Planinskega društva Mozirje pod vodstvom gradbenega odbora Boštjana Goličnika, pljunili v roke in v tednu dni pospravili požarišče, izdatna je bila tudi podpora zagretega planinca, župana občine Mozirje Ivana Suhoveršnika.

Izboljšali dostop

V odboru za gradnjo in zbiranje sredstev so zavihali rokave za zbiranje dokumentacije, pripravo načrtov in načrtovanje investicije, pri čemer se je izkazala tudi območna Upravna enota Mozirje, arhitektka in vodja projekta Darja Bezovnik Planovšek pa je s svojo strokovnostjo opravila neverjetno delo. Projekt in pomoč je podprla tudi Planinska zveza Slovenije (PZS), ki jo vodi Jože Rovan, ustavilo se ni niti pri zbiranju denarja za začetek gradnje.

800 ljubiteljev planin se je zbralo na slovesnem odprtju.

Da bi izboljšali dostop do gradbišča, ki je med požarom onemogočal učinkovitejšo gasilsko intervencijo, so na pobudo župana uredili vse potrebno in cesto umestili na nižjo koto, kar bo za oskrbo doma velikega pomena. Ko so začeli gradnjo, se je zbralo že veliko denarja iz zavarovanja pogorelega objekta, od PZS ter donatorjev KSL Ljubno in BSH Nazarje ter občin Mozirje, Rečica ob Savinji, Velenje in Šoštanj, ki je med lokalnimi skupnostmi prispeval največ. Skupno so zbrali 110.000 evrov donacij, poleg tega so lep kupček prispevala še društva s prostovoljnimi akcijami, koncerti in udarniškim delom. Izkazali so se tudi posamezniki in planinci od vsepovsod.

Že četrta planince še posebno navdušuje. FOTO: Jože Miklavc

Zgorele že tri

Domačini, predvsem krajani Šmihela pod Boskovcem, so vložili več sto ur strokovnega in prostovoljnega dela ter strojnih ur z mehanizacijo. Ko pa je bilo treba po porabljenem milijonu zbranega denarja nadaljevati pokritje objekta, notranja dela in urediti napeljavo, so pridobili še denar iz zadolžitve. Ob enormnih podražitvah prav vsega, čakanju na potreben gradbeni material, opremo in izdelavo macesnove fasade se je predvideni rok izgradnje zavlekel, a je kljub temu obveljal termin sredi leta 2023, ko so se izvajalci, gostje in planinci z množico okrog 800 ljubiteljev Mozirskih planin minulo nedeljo zbrali na slovesnem odprtju nove, že četrte Mozirske koče.

Na prireditvi so spregovorili predsednik PD Mozirje Boštjan Goličnik, župan Suhoveršnik in prvi mož slovenskih planincev Rovan. Dejal je, da je trpka izkušnja, velika nesreča, da so tukajšnji planinci izgubili že tri koče na istem mestu, vse pa je uničil ogenj, a ob ogledu zdaj enega najlepših slovenskih planinskih domov pridobitev iz srca privošči garačem in ljubiteljem vrhov Zgornje Savinjske doline: »Če bi bil predrzen, bi morda pomislil, da je še dobro, da je bila stara koča uničena, da je tu zdaj zrasla prelepa planinska vila, moderen, požarno kar najbolj varen objekt. Vsem domačinom in tu zbranim planincem želim, da bi tako imenitni dom pogosto uporabljali, zaposleni v njem pa imeli odlične delovne razmere.«

Takšna je bila prva. FOTO: Jože Miklavc

S solzami v očeh

Ko je po rezanju traku objekt blagoslovil še domači župnik in dekan Aleksander Koren, so se čestitke in zahvale kar usule. Gasilci PGD Mozirje, ki so skoraj nemočni reševali prejšnjo planinsko postojanko, saj je večina zgorela že do njihovega oteženega prihoda po zaledeneli cesti, so prinesli kipec zavetnika sv. Florjana in ga podarili domačim planincem.

Danes je zares pravljičen dan, kot bi bila poroka, vsi smo nasmejani, počutim se mlada in spet bi kaj zapela.

Prejšnja in zdajšnja oskrbnica Alenka Vetrih je za Novice povedala, da je po dveh letih in pol v solzah zapuščala (spodnji) dom Gorske reševalne službe Celje, ki so ga planincem za čas gradnje odstopili v nemoteno uporabo. A bo z novo, okrepljeno ekipo sodelavk in sodelavcev presrečna v zavetju novega planinskega doma. »Da, vesela sem, na jok mi gre, hvaležna pa sem vsem, ki so mozirskim planincem, ljubiteljem planin, po svoje pa tudi meni omogočili varno, udobno in še ugodnejše bivanje v novi Mozirski koči.«

Veselo razpoloženo smo srečali tudi pevko Ireno Vrčkovnik, ki se je na Golteh mudila z izbrancem in ob dogodku malce zapela, malce pa vzneseno dejala: »Danes je zares pravljičen dan, kot bi bila poroka, vsi smo nasmejani, počutim se mlada in spet bi kaj zapela … Kaj o veselju v planinah, o ljubezni in, ja, današnjem končno lepem, sončnem vremenu na Mozirski planini.« Dobro družbo ob postrežbi z lovskim golažem, ki so ga skuhali domači jagri teh planin iz LD Mozirje za vso ogromno množico planincev, so razvedrili še člani Ansambla Golte, ki kraj že desetletja plemenitijo z odlično glasbo.

Še bomo dajali za Mozirsko kočo, je bilo geslo veselih obiskovalcev. FOTO: Jože Miklavc

Roke sta si stisnila tudi domači župan Ivo Suhoveršnik, levo, in alpinist ter vrhunski gorski reševalec Tonč Žunter. FOTO: Jože Miklavc

Zgornjesavinjska godba Zgornje Savinjske je pričarala slovesno vzdušje. FOTO: Jože Miklavc

Mozirski jagri so skuhali najboljši divjačinski golaž. FOTO: Jože Miklavc

Presrečna oskrbnica nove mozirske planinske vile Alenka Vetrih. FOTO: Jože Miklavc

Trak so slovesno prerezali župan Suhoveršnik, Boštjan Goličnik, predsednik PD Mozirje, in prvi mož slovenskih planincev Jože Rovan. FOTO: Jože Miklavc

Novo Mozirsko kočo in sv. Florjana je blagoslovil dekan in domači župnik Aleksander Koren. FOTO: Jože Miklavc

Irena Vrčkovnik se je tokrat prelevila v planinko. FOTO: Jože Miklavc