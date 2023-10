Iz Golnarjeve preše jabolčnik po starem

V lepi in napredni vasi Sovjak v občini Sveti Jurij ob Ščavnici, ki se razprostira na šestih vinorodnih gričih med Prlekijo in Slovenskimi goricami in ki premore okrog 300 prebivalcev, se vedno kaj dogaja. Tokrat so pokazali, kako poteka stiskanje jabolk na star način, v stari leseni preši. Osvežilna pijača iz jabolk ima v različnih predelih Slovenije različna, narečna imena. V osrednjem delu Slovenskih goric, kjer je (bilo) veliko nasadov jablan okoli hiš in gospodarskih poslopij, so jabolčnik poimenovali kukla. Nabrana zrela jabolka so, da bi iz njih iztisnili sok, na leseni preši tukli (tolkli) oziroma drobili s tako imenovanimi pehi. Po drobljenju na podu preše so z lesenimi obroči, ki so jim rekli cuhta, ustvarjali koš, iz katerega so z uporabo vretena z utežjo iztisnili sok, iz njega pa je po zavretju nastal jabolčnik ali kukla. Starih visokodebelnih nasadov, katerih jablane rodijo vsako drugo leto, je vse manj, zato kuklo pridelujejo le še redki posamezniki.

Bolj ko tolčeš s pehi, bolj teče sok!

Da bi ohranili spomin na to težko in zamudno opravilo, je Turistično društvo Sv. Jurij ob Ščavnici pod vodstvom Edija Sedmaka tudi letos pripravilo prireditev Kučenje jabolk na stari način. To vsako leto, le v času covida je odpadla, poteka na 100-letni leseni preši v Golnarjevi kleti. O tem nam je gospodar kleti Anton Golnar povedal: »V še ne tako davni preteklosti je bilo tod veliko kleti z lesenimi prešami. Zdaj sta v Sovjaku najbolj znani dve, Matjašičeva in ta, ki ji pravimo Golnarjeva ali Čehova preša. Kot član TD Sv. Jurij ob Ščavnici sem vesel, da društvo ohranja to tradicijo. Prizadevni člani društva poskrbijo, da je vse tako, kot je bilo nekoč.«

Edi Sedmak je bil zadolžen za peko kostanja.

Ker letos ni bilo pridelka iz starih visokodebelnih nasadov, je jabolka za prešanje podaril podjetnik, veliki sadjar iz Sv. Jurija ob Ščavnici Ivo Senekovič, ki je tudi podpredsednik TD Sv. Jurij ob Ščavnici. Predsednik društva Edi Sedmak pa je poskrbel za pečenje kostanja. Prešanja se je udeležil tudi župan občine Sv. Jurij ob Ščavnici Andrej Vrzel in pohvalil društvo, ki ohranja tradicijo prešanja jabolk na stari leseni preši in na stari način.