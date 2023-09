Italijanske kazni v slovenskih nabiralnikih: AMZS pojasnjuje, zakaj je do tega prišlo

V minulih tednih in mesecih so številni Slovenci v poštne nabiralnike prejeli obvestila o neplačanih cestninah po Italiji. Mnoge je obvestilo družbe NIVI Spa presenetilo, saj kazni datirajo tudi v daljno leto 2014. Naslovniki so bili prepričani, da gre za prevaro in da je nemogoče, da cestnine ne bi plačali, saj se v primeru neplačila sploh ne bi dvignila zapornica.

Mnogi bralci so se obrnili z vprašanji tudi na naše uredništvo, odgovore pa so iskali tudi pri AMZS.

Na AMZS pojasnjujejo, da tudi, če je na uvozu ali izvozu zapornica dvignjena, to ne pomeni, da vozniku ni treba plačati cestnine. »Na uvozu na avtocesto se je treba ob morebitni dvignjeni zapornici vseeno ustaviti in klikniti velik rdeč gumb, avtomat pa nam po nekaj sekundah ponudi listek, ki ga bomo potrebovali na izvozu z avtoceste, da bomo cestnino lahko poravnali. Če je zapornica dvignjena (tudi) na izvozu, se prav tako ustavimo in plačajmo zahtevani znesek,« pojasnjuje Matic Zupančič, vodja AMZS informacijskega centra.

Če ste prejeli zahtevek za plačilo neplačane cestnine, na AMZ pojasnjujejo, da je NIVI Spa pooblaščena pravna oseba za izterjavo cestnin. »Vozniki naj razmislijo oziroma preverijo, ali so se v tistem času dejansko nahajali v Italiji oziroma uporabljali italijanske avtoceste. Zastaralni rok za izterjavo neplačila cestnine v Italiji je deset let.«

Na AMZS voznikom še svetujejo naj bodo ob prihodu na vstopno cestninsko postajo pozorni in spremljajo oznake, ki vodijo do pravega avtomata (bel znak biglietto) rumeni znaki so namenjeni voznikom, ki za plačilo uporabljajo sistem Telepass. »Tudi če je zapornica dvignjena, ustavite in vzemite listek. Enako velja na izstopnih cestninskih postajah - ob prihodu spremljajte oznake, ki vas vodijo do pravega avtomata (beli znak).«

