Invalid izumil novo družabno igro

Pred slabimi petimi leti smo se odpravili na Vrhniko in v tamkajšnjem Varstveno-delovnem centru (VDC) spoznali nasmejanega in dobrovoljnega mladeniča Vladana Neceva. Čeprav je že od rojstva invalid, saj ima cerebralno paralizo, poleg tega ima težave s sluhom in govorom, saj je skoraj gluh, se je vedno trudil, da bi živel čim bolj normalno življenje. Vendar je za to takrat nujno potreboval nov električni skuter. Bralke in bralci Slovenskih novic ste mu prek dobrodelnega Krambergerjevega sklada primaknili tisoč evrov in Vladan se je ganjen zahvalil, da je nov skuter njegovo novo življenje. Kart...