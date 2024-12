Integracija, varnost in izobraževanje: vlada potrdila izhodišča za reševanje romske problematike

Vlada je potrdila izhodišča za razpravo o reformah za reševanje romske problematike. Te se bodo lotili medresorsko in tako k težavam pristopili celovito. »Gre za celovito ureditev tematike na različnih področjih,« je dejal podpredsednik vlade Matej Arčon.

Romske družine se pogosto soočajo z dodatnimi izzivi, kot so socialna izključenost, nižji dohodki in omejen dostop do informacij, kar lahko vpliva na njihovo zmožnost uveljavljanja teh pravic.

To pomeni, da bodo skrbeli tako za integracijo, pomoč in varnost Romov kot tudi socialno problematiko. »Pomembno je, da se čim več otrok vključi v vrtec, pa tudi to, da se v osnovnih šolah dodatno zagotovi učenje slovenskega jezika,« je dejal podpredsednik. Želijo, da bi se otroci pred vpisom v šolo vključili in integrirali že v vrtec. V osnovnih šolah bodo imeli možnost dodatnega učenja slovenskega jezika. Šole bodo imele bolj proste roke pri organizaciji pouka, a tudi več pooblastil za izrekanje vzgojnih ukrepov, napoveduje Arčon.

»Vrtec, šola, služba in varnost«

»Ena pomembnih zadev je tudi obvezna zaposlitev koordinatorja za romsko tematiko na občinah - tistih, ki imajo na svojem območju romska naselja - hitrejša obravnava prostorskih rešitev pri urejanju romskih naselij, kar se tiče varnosti, pa je policija že zdaj bolj prisotna na terenu, to potrjujejo tudi župani.«

Romske družine se pogosto soočajo z dodatnimi izzivi. Simbolična fotografija.

»Gremo v smeri spremembe zakona o javnem redu in miru, da bo policija lahko ukrepala učinkovitejše tudi na terenu,« je povedal.

V Sloveniji je sistem otroških dodatkov in plačil vrtcev zasnovan tako, da finančno podpira družine glede na njihove dohodke in premoženje. Višina dodatka je odvisna od dohodkovnega razreda, v katerega je družina uvrščena, pri čemer se upošteva povprečni mesečni dohodek na družinskega člana. Plačilo vrtca je prav tako odvisno od dohodkovnega razreda družine. Višina subvencije, ki jo zagotavlja država, se določi glede na povprečni mesečni dohodek na družinskega člana.

»Medresorska skupina še naprej deluje na področju preprečevanja zlorab socialnih transferjev in povečanja zaposlenosti,« je še dejal Arčon. »Vrtec, šola, služba, bivalne razmere, varnost so bistveni elementi teh izhodišč in dolgoročnega urejanja romske problematike,« je zaključil Arčon.