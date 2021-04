Infektolog Trampuž o kroničnem covidu 19

Slobodna Dalmacija navaja mnenje slovenskega infektologav Berlinu, da 10 odstotkov bolnikov s covidom 19 potrebuje pomoč pri dihanju s kisikom ali respirator, 10 odstotkov vseh bolnih pa ima po preboleli bolezni kronični covid, resne posledice, ki lahko trajajo še mesece.»Simptomi kroničnega covida, ki lahko nastopi po preboleli bolezni, so glavobol, bolečine v mišicah in sklepih, nevrološke težave. Zaradi teh težav mnogi ne morejo normalno zaživeti. V Nemčiji je rehabilitacijska klinika, kjer se ukvarjamo s takšnimi pacienti, polna,« je povedal Trampuž.Trampuž je še odgovoril na vprašanje, kako dolgo bo ta pandemija trajala. »Težko je reči, ali je covid 19 pandemičen ali endemičen, kot virus gripe, ki se pojavi vsako leto.« Veliko je po njegovem odvisno od cepljenja in od novih različic in da se je nedavno v Indiji pojavila nova različica, ki je podobna brazilski in britanski. V Nemčiji je trenutno menda kar 90 odstotkov vseh primerov britanske različice, njihove ugotovitve pa kažejo, da ni samo bolj nalezljiv, temveč da je tudi potek bolezni težji. »Za zdaj vsa cepiva dobro reagirajo na vse različice, a v prihodnosti se bo pojavila različica, proti kateri ne bodo učinkovita. Mislim, da bomo do konca leta zaustavili pandemijo v smislu, da jo bomo lahko kontrolirali, če bo dovolj cepiva.«