Kakšen kiks! Sloveniji v Strasbourgu pripisali drugo nacionalno zastavo (FOTO)

Slovenija je bila do danes v tujini že kar nekajkrat napačno predstavljena. En odmeven spodrsljaj se je zgodil leta 2022, ko je minister Severne Makedonije Bujar Osmani gostil slovensko zunanjo ministrico Tanjo Fajon. Na tem srečanju so namesto slovenske uporabili slovaško zastavo. Zdaj se je zgodil še en lapsus, ki so ga kasneje odpravili.

Delov dopisnik iz Bruslja Peter Žerjavič je na družbenem omrežju X zapisal, da je bila na terminalu za spremljanje zasedanja evropskega parlamenta v Strasbourgu naši državi dodeljena napačna zastava.

»V evropskem parlamentu so vnovič odpisali Slovenijo. Tudi Hrvaška in še nekatere druge je niso odnesle veliko bolje. (Na terminalu za spremljanje zasedanja EP v Strasbourgu),« je Žerjavič zapisal na omenjenem družbenem omrežju.

Naša zastava z zeleno barvo

Kot lahko vidimo na fotografiji, ki jo je objavil dopisnik, so naši državi dodelili zastavo v zeleno-beli-modri barvni kombinaciji. Te odtenke smo sicer že večkrat videli na oblačilih slovenskih športnikov - med drugim na olimpijskih igrah v Pjongčangu leta 2018, a te barve niso v naši trobojnici, četudi jih je opaziti na navijaških šalih.

Pod objavo fotografije je komentator prišel do smiselnega zaključka, da je verjetno neki programer v Strasbourgu na podlagi dvočrkovnih šifer imen držav v angleščini prehitro sklepal tudi o dvočrkovni šifri naše države. »Tako je Slovenija postala SL namesto SI, in ima zato zastavo Sierre Leone,« je zapisal.

Programerju po neki nam neznani logiki niti na kraj pameti ni prišlo, da bi za trenutek podvomil o svojem delu. Na zasedanju evropskega parlamenta so bile namreč prisotne le države članice EU, med njimi pa ni afriških držav. Sierra Leone je sicer obmorska država v zahodni Afriki, ki je po podatkih worldpopulationreview.com ena izmed najbolj revnih Afriških držav.

Napačno nacionalno zastavo so namenili tudi Švedski, Grčiji, Estoniji in naši sosednji Hrvaški, ki je izgubila svoje znamenite kocke. Oseba, ki je bila zadolžena za grafiko, je pri Hrvaški očitno podobno sklepala kot pri Sloveniji in na podlagi dvočrkovnih šifer držav uporabila šifro CR namesto HR (Croatia), zaradi česar so naši južni sosedi dobili zastavo Kostarike. Estonija je dobila etiopsko zastavo (namesto EE je bila očitno uporabljena šifra ET), Švedska od El Salvadorja (namesto SE uporabljen SV) in Grčija od Gabona (GA namest GR).

Dopisnik iz Bruslja Peter Žerjavič nam je dejal, da ta lapsus ni osamljen v Bruslju. Nedavno se je napaka zgodila tudi v enem predvolilnem letaku, v katerem so Slovenijo označili za državo, ki sploh ni del Evropske unije.