Mladi in stari ljubitelji najbolj znanih kock na svetu so se ta konec tedna zbrali na OŠ Koseze v Ljubljani, kjer je potekal že 26. Kockefest. Festival, ki ga z vso vnemo dvakrat letno pripravijo najbolj aktivni člani Kocke kluba, je ponudil obiskovalcem pravo parado najrazličnejših svetov in predmetov iz lego kock. Med drugim smo lahko občudovali prizore iz legendarne znanstvenofantastične uspešnice Vojna zvezd, hišo Griswoldovih iz znamenite družinske komedije Božične počitnice, slikovita fantazijska mesta ali dele resničnih mest – osrednje z delujočim vlakom in lokomotivo – vrtove in parke...