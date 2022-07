Igra, palačinke in sladoled

V vasici Mahovci v občini Apače, kjer se okoli 115 ljudi preživlja večinoma s kmetovanjem, obrtjo in podjetništvom, prek društev skrbijo tudi za družabno življenje, še zlasti za najmlajše.

Tako je Športno-turistično društvo (ŠTD) Mahovci priredilo tradicionalni, že 6. otroški dan, ko imajo najmlajši svoj tako imenovani yes day, ko se vse vrti okrog otroške domišljije, smeha, zabave, veselja in ko se nič ne vpraša, ali se sme, ampak se enostavno gre. Tako je bilo tudi tokrat, ko so bila otrokom na razpolago napihljiva igrala in igre z vodnimi baloni; slednje so bile tekmovalnega značaja, zato so najboljši dobili nagrade v obliki pokalov.

... in ustvarjali. FOTOGRAFIJI: Oste Bakal

Presenetljivo navdušenje je bilo letos na otroškem paintballu, oblegan je bil tudi kotiček z gratis palačinkami in sladoledom. Svoje ustvarjalne sposobnosti so otroci z veseljem dokazovali na delavnicah, izdelke pa so potem razstavili vsem na ogled.

Predsednik ŠTD Mahovci Karl Leopold je povedal, da so v društvu ponosni, da lahko v svojem kraju organizirajo takšen dogodek, pri katerem prodaja ni prioriteta in cilj ni zaslužek, ampak ravno nasprotno, da je obisk omogočen vsakemu otroku, tudi tistim, ki si običajno marsičesa ne morejo privoščiti. Branka Fluher, članica ŠTD Mahovci, je dodala, da je mogoče tako izpeljati prireditev le, če je na voljo ekipa ljudi, ki jim ni škoda svojega prostega časa.