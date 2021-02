Hojs pojasnil, zakaj ne sproščajo policijske ure

Potem ko je vlada sprejela prehod v oranžno fazo in s tem sproščanje nekaterih protikoronskih ukrepov, se je pojavilo vprašanje, zakaj ne sprosti tudi policijske ure, o kateri je podvomil tudi prvi epidemiolog v državi. Notranji ministerje sinoči v Odmevih pojasnil, zakaj bo policijska ura še do rumene faze.»Poglejte, doktor Fafangel je povedal neko zelo zanimivo zadevo. Torej, povedal je, da nima smisla držati policijske ure, če so gostilne zaprte. /.../ In ravno to, da gostilne so zaprte, in da sprostimo policijsko uro, bi bil še dodaten magnet, da se bodo vsi tisti, ki v gostilne ne morejo, znova začeli združevati po svojih domovih, prirejali zabave in podobno. In ravno to je tisti del, ki se je v preteklosti nesporno ugotovil, da je zelo, zelo pripomogel k razvoju epidemije. Sam sem prepričan, da smo lahko, če se bomo držali reda, hitro na naslednji stopnji, torej v rumeni fazi. In kot veste, je v rumeni fazi predvidena ukinitev te epidemiološke – ali kot jo novinarji radi imenujete – policijske ure.«Kdaj je predvidena rumena faza? V rumeno skupino bomo vstopili, ko bo sedemdnevno povprečje manj kot 600 okuženih in bo hospitaliziranih manj kot 500 bolnikov s covidom 19. Ko bo Slovenija prešla v rumeno fazo, se bodo v šole vrnili še preostali dijaki, ponovno se bo izvajal pouk na fakultetah, odprli se bodo dijaški in študentski domovi za vse ter preostale servisne dejavnosti.