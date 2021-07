Grožnje poslancem: policija odkriva vse več napadov

Potem ko je včeraj verbalne in fizične napade na nekatere poslance v zadnjem obdobju ostro obsodil predsednik državnega zbora, so danes tudi z ljubljanske policijske uprave sporočili, da intenzivno preiskujejo prijavljene kršitve. Spomnimo, žrtev napada je bil pred dnevi poslanec NSiLjubljanski policisti so v tem in preteklem tednu obravnavali več ponižujočih ravnanj in groženj številnim poslancem državnega zbora. »Policija je zato izvedla več ukrepov za zaščito varovanih oseb in okrepila varovanje okolice državnega zbora ter njihovih zaposlenih,« so sporočili s PU Ljubljana. »Naknadno smo ugotovili, da je bilo takih dejanj zoper poslance več, kot jih je bilo v začetku naznanjenih in prijavljenih. Številčnost kaže, da ni šlo za posamezne naključne izraze nezadovoljstva ljudi nad predstavniki zakonodajne oblasti. Okoliščine kažejo, da se je poskušalo vplivati na njihovo izvajanje funkcije poslanca pri sprejemanju zakonov.«Glede na družbeno nevarnost, intenziteto napadov, pritiskov in žaljivih ravnanj je primere v obravnavo prevzela kriminalistična policija. »Policija spoštuje in varuje pravico do javnega izražanja mnenj, vendar pozivamo, da se to dela dostojno in s tem ne posega v pravice drugih,« so še sporočili iz ljubljanske policijske uprave.