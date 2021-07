Zorčič napovedal kazenske ovadbe

Referendum je neuzaupnica vladi

Predsednik DZje napade na nekatere poslance po sprejetju zakona o nalezljivih boleznih, pri čemer je odmeval primer nasilja do vodje poslancev NSipred DZ, v današnji izjavi označil za nedopustne. »Menim, da so šli nekateri celo tako daleč, da bomo razmislili o vložitvi kazenske ovadbe,« je napovedal Zorčič.Skupina ljudi je minulo sredo zvečer po sprejetju zakona o nalezljivih boleznih pred DZ obstopila vodjo poslanske skupine Jožefa Horvata (NSi) in bila do njega nasilna. Kot je v dopisu Zorčiču zapisal Horvat, so ga protestniki pričakali po prihodu iz DZ na prehodu čez cesto pri Maxi marketu. Vpili so nanj in ga spraševali, kako je glasoval. Odgovoril jim je, da tako kot vedno, po vesti, nasilneži pa so mu zaprli pot, ga obkolili in mu grozili, češ da bo že plačal. Vanj so tudi pljuvali.Zaradi dogodka je Zorčič v petek sklical posvet z vodji poslanskih skupin, na katerem so se poenotili, da je treba režim varovanja »v tem delu nekoliko spremeniti in izboljšati«. Danes je povedal, da so imeli tudi sestanek s policijo, ki je zadolžena za varovanje DZ. Po Zorčičevih navedbah je dejstvo, da so takšni napadi specifičnih skupin, ki izražajo nestrinjanje z določenimi zakoni, nedopustni. »Kolikor je videti na nekaterih videoposnetkih, ki so objavljeni na spletnih omrežjih, gre za ščuvanje in pozivanje k nasilju,« je pojasnil.Da je bila deležna podobnega ravnanja, je na Twitterju zapisala tudi poslanka(NSi), zmerjanje in pljunke pa je za TV Slovenija potrdil tudiZorčič se je odzval tudi na rezultat nedeljskega referenduma, na katerem so volivci odločno zavrnili novelo zakona o vodah. Ta po njegovem mnenju kaže na nezaupnico delu vlade.»Referendum je bil nekaj posebnega, volivci so se imeli prvič po dolgem času in po epidemiji možnost izreči o delu oblasti. Menim, da je bilo sporočilo zelo jasno,« je v današnji izjavi v DZ dejal Zorčič. Rezultat namreč po njegovem mnenju kaže na to, da volivci niso zadovoljni ne s konkretnim zakonom ne z drugim delom vlade, »ki je velikokrat prežeto z aroganco, ki veje predvsem iz komunikacije, najbolj na Twitterju«.Glede nadaljnjih korakov opozicije je dejal, da bodo gotovo sledili določeni sestanki. Tak rezultat namreč po njegovem mnenju kaže na to, da bi moral kdo sprejeti politično odgovornost. Verjetno minister, je dejal Zorčič, a obenem pristavil, da je bil rezultat odgovor na to, kaj si volivci mislijo predvsem o delu vlade.Težko pa oceni, kot je dejal, ali bi bila zdaj večja možnost za uspeh konstruktivne nezaupnice. Po njegovem mnenju sam rezultat referenduma tega še ne pomeni. Prav tako zatrjuje, da rezultat referenduma ne bo vplival na njegovo odločitev, kateri stranki se bo pridružil in kdaj.Vodja poslancev SDSje sicer danes ocenil, da rezultat referenduma ne bo vplival na delo vlade.