Grims udaril po Šarcu, ta pa mu je hitro vrnil

Policija v akcijo

Grims proti Šarcu

Razveljavitev statusa društva?

Na kulturnem ministrstvu poudarjajo, da je bil Društvu za promocijo tradicionalnih vrednot status nevladne organizacije v javnem interesu podeljen po vseh pravilih uradnega postopka. Dodajajo pa, da na ministrstvu ostro zavračajo podpihovanje sovraštva in idej totalitarizmov, zato obsojajo zavržen tvit predsednika društvaUrban Purgar, ki urednikuje Nacionalno tiskovno agencijo, in pripadnik t. i. rumenih jopičev, je 1. avgusta na družbenem omrežju Twitter zapisal Hitler je #heroj, kar je sprožilo burne odzive in obsodbe.Na policiji so danes odgovorili, da obravnavajo vsak primer spodbujanja nestrpnosti ter v okviru pristojnosti in zakonskih možnosti procesirajo kazniva ravnanja. Zaradi spoštovanja določil o varstvu osebnih podatkov sicer glede morebitne obravnave konkretnega primera podatkov ne dajejo.Se bodo pa s Purgarjevim tvitom ukvarjali tudi na ljubljanskem okrožnem tožilstvu, ki je bilo z zadevo seznanjeno v torek. Zadeva je bila dodeljena v delo pristojnemu državnemu tožilcu, ki bo po proučitvi vseh okoliščin sprejel tožilsko odločitev, so danes pojasnili.Na to novico se je danes odzval poslanec SDS. »Odlično. Torej upravičeno pričakujemo, da bo tožilstvo še toliko bolj odločno ukrepalo zoper, ki je (javna oseba - funkcionar) po objavljenih podatkih podarjal knjige, vključno z zloglasnim 'Mein Kampf' Adolfa Hitlerja,« je navedel Grims. Šarec se je na njegovo objavo odzval takole: »Dragi moj Branko, splošno znano je, da je zgodovina moj hobi. Posledično berem tudi tovrstne knjige in jih komu, ki ga tudi zanima zgodovina, podarim. V tem primeru gre za delo Iana Kershawa, biografa, nikakor pa za Mein Kampf. Le "poguglajte" malo. In berite, da ne boste nevedni.«Purgarjeva objava je sicer že v torek tudi med političnimi strankami sprožila ostre odzive in obsodbo poveličevanja totalitarnih režimov. V opoziciji so poudarili, da pričakujejo odziv vlade in ukrepanje pristojnih organov pregona. Poslanec SDje predlagal, da vlada in ministrstvo za kulturo Društvu za promocijo tradicionalnih vrednot razveljavita status nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture.Ministrstvo za kulturo je v današnjem pisnem odgovoru ponovno poudarilo, da je bil status nevladne organizacije v javnem interesu Društvu za promocijo tradicionalnih vrednot podeljen po vseh pravilih uradnega postopka. Obenem so na ministrstvu obsodili Purgarjev tvit.Na Purgarjevo objavo se je danes odzvalo tudi nemško veleposlaništvo v Ljubljani, ki je na Facebooku poudarilo, da je glede na zgodovino dolžnost Nemčije, da ohranja spomin na grozote nacističnega režima in se spominja njegovih žrtev. Izrazili pa so tudi hvaležnost za takojšnje reakcije številnih slovenskih strank in članov slovenske družbe, ki so obsodili to izjavo.Purgar je sicer v torek na Twitterju navedel, da že eno leto opozarja na poveličevanje komunizma pri nas. »Odziva ni bilo, zato sem začel s provokativnimi tviti, da dobim pozornost javnosti,« je zapisal in pripel spletno peticijo za sprejem zakona o prepovedi javne uporabe totalitarnih simbolov. Kot je navedeno v peticiji, je čas, da se zakonsko uredi (ali celo zapiše v ustavo) absolutna prepoved javnega nošenja in razkazovanja vseh totalitarnih simbolov, in sicer komunizma/socializma/marksizma, simbole nacizma in fašizma.