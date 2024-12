Gregorčič o tem, kakšno vreme nas čaka za božič in koliko snega bi lahko zapadlo v teh dneh

Pred nami so dnevi polni vremenskih sprememb. Do božiča bosta Slovenijo prešli še dve vremenski motnji. Prva se prek Francije že bliža Alpam in severnemu Sredozemlju in bo na vreme pri nas najbolj vplivala v drugem delu noči na petek in v petek zjutraj, pravi dežurni prognostik Branko Gregorčič.

Pred njo bo danes pihal okrepljen jugozahodni veter, ki bo najmočnejši popoldne na Štajerskem in v Prekmurju, kjer bodo njegovi sunki ponekod lahko presegli hitrost 70 km/h.

Ponoči bodo padavine zajele vso Slovenijo

Meja sneženja se bo z začetnih 1500 do jutra spustila na okoli 500 m nad morjem, ob močnejših padavinah v južnih krajih pa tudi niže.

Največ snega bo predvidoma zapadlo v gorah in sicer od 15 do 30 centimetrov

V krajih z nadmorsko višino nad okoli 700 m lahko pričakujemo od 5 do 15, niže pa predvsem na jugu do okoli 5 centimetrov.

Po nižinah bo torej večinoma le deževalo, ali pa bomo med dežjem v jutranjem času opazili kakšno debelo snežinko, pravi Gregorčič.

Sunki vetra do 100 km/h

»Ob prehodu hladne fronte bo v petkovem jutru zapihal severni do severovzhodni veter, na Primorskem pa zmerna do močna burja. Najmočnejši sunki burje bodo v časovnem intervalu med 4. in 16. uro ponekod presegli hitrost 100 km/h. V istem obdobju bodo lahko sunke severnega vetra ponekod na Gorenjskem (predvsem pod Karavankami) dosegali hitrost med 70 in 90 km/h,« napoveduje meteorolog.

Zvečer se bodo razmere povsod umirile.

Sobota bo sončni zimski dan

V noči na soboto se bo zjasnilo, sobota bo sončen zimski dan z nekaj jutranje megle po nižinah.

Sneg bi se v ponedeljek lahko spustil do nižin

Nova vremenska fronta nas bo predvidoma prešla v noči na ponedeljek. Izračuni kažejo, tako Gregorčič, da bi se meja sneženja lahko ponekod v osrednji Sloveniji takrat spustila do nižin. »Z nekaj optimizma bi lahko zapadlo od 5 do 15 centimetrov, ki bi se nato obdržal vse do božične srede. Uporaba pogojnika je ob tem namerna, saj se bodo napovedi še spreminjale,« napoveduje Gregorčič.

Božični dan bo predvidoma bolj sončen na zahodu in bolj oblačen na vzhodu Slovenije. Tam tudi kakšne rahle padavine niso povsem izključene. Zjutraj bo temperatura večinoma malo pod 0, popoldne pa malo nad 0°C.