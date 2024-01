Gospodarstveniki pozivajo zdravnike, naj izdajajo bolniška potrdila

»Reprezentativne delodajalske organizacije (GZS, TZS, OZS, ZDS, ZDOPS) razumemo in spoštujemo izvajanje stavkovnih aktivnosti v sklopu zagovarjanja izraženih interesov zaposlenih in članov sindikata FIDES - Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije,« so zapisali v sporočilu za javnost ter opozorili na stisko in ogroženost zaposlenih, ki v situaciji stavkovne okrnjenosti izvajanja zdravstvenih storitev ne morejo prejeti t. i. bolniškega lista oziroma potrdila o upravičeni zadržanosti od dela. »S tem lahko preidejo v položaj neupravičene odsotnosti z dela, ki predstavlja po določbi 110. člena Zakona o delovnih razmerjih razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi.

Izdaja potrdil o upravičeni zadržanosti od dela je po določbi 229. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja izključno v pristojnosti izvajalcev zdravstvenih storitev,« dodajajo v gospodarstvu.

V izogib posledicam, za katere delavci ne morejo prevzeti nikakršne proaktivne vloge, so iz gospodarstva na ministrstvo za zdravje naslovili pobudo, da izda obvezujoče navodilo osebnim in imenovanim zdravnikom, da brez zadržkov iz naslova izvajanja stavke in stavkovnih zahtev zagotavljajo nemoteno izdajanje potrdil.

Ministrstvo že pozvalo k izdajanju potrdil, zdravniki jih nočejo upoštevati

Ministrstvo za zdravje je zdravnike pisno pozvalo, naj bolnikom vendarle razpišejo bolniške staleže, saj je v nasprotnem primeru ogrožena socialna varnost pacientov, vendar pa del zdravništva poziva ne namerava upoštevati.

Zdravstveni inšpektorat v povezavi s stavko zdravnikov doslej prejel deset prijav

Zdravstveni inšpektorat je v povezavi s stavko zdravnikov doslej prejel deset prijav, nanašale so se na odpoved terminov obravnav, nedosegljivost ambulant za naročanje in zaključevanje bolniških staležev, poroča sta. Zdravstveni inšpektorji vse prijave obravnavajo prioritetno v skladu s svojo pristojnostjo, inšpekcijski postopki pa so še v teku. Prijavo zdravstvenemu inšpektoratu se lahko poda po telefonu, po elektronski pošti ali prek obrazca, ki je dostopen na spletni strani inšpektorata, je pojasnila.

Poleg obravnave prijav pa je inšpektorat v tem tednu aktivno začel izvajati nadzore pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti. Pri tem preverjajo spoštovanje določil zakona o zdravniški službi, ki določa opravljanje zdravniške službe v času stavke, ter zakona o pacientovih pravicah, ki predpisuje zagotavljanje obveznih oblik naročanja.