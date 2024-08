Gorski reševalci sporočili žalostno vest, žal se njihova intervencija ni končala dobro

Nemalokrat se zgodi, da slovenski gorski reševalci pomagajo tudi živalim. Večinoma imajo te zgodbe srečen konec, a tokrat pri reševanju psa ni bilo tako. »Žal se danes za kužka družine, ki se je odpravila do bivaka pod Skuto, ni izteklo dobro,« so sporočili na facebook strani GRZ Slovenije.

V petek so bili s strani regijskega centra za obveščanje Ljubljana obveščeni, da se v bivaku pod Skuto nahaja obnemogel pes. »Žal je kuža kljub pomoči reševalcev dežurne ekipe GRZS z Brnika poginil. Skupaj z lastniki smo ga s helikopterjem slovenske policije prepeljali v Kamnik.«

Ob tem gorski reševalci ponovno svetujejo, da moramo pred odhodom v hribe in gore, poskrbeti tudi za naše štirinožne prijatelje. Pes naj bo vajen hoje v hribe, terena in naj ima dober odpoklic, moramo ga imeti na primernem povodcu. Za pse ne izbiramo težkih in dolgih tur, seboj pa moramo imeti prvo pomoč ter dovolj hrane in pijače.