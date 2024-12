Golobovo gnezdo bi zapustil še en minister

Naslednje leto se bo več kot 20 veleposlanikom in generalnim konzulom iztekel mandat, med njimi veleposlanikoma v Budimpešti in Sarajevu. Veleposlaniško mesto v Budimpešti naj bi po pisanju Dela pripadlo Gibanju Svoboda, tisto v Sarajevu pa Socialnim demokratom in zanj naj bi se resno zanimal aktualni minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek. Ali je to res in kdaj naj bi se v bosansko prestolnico odpravil, pa Jevšek »zaradi tajnosti postopka« za omenjeni časnik ni mogel komentirati.

Jevšek je veteran vojne za Slovenijo, dolga leta delala v policiji, tudi županoval je. FOTO: Voranc Vogel

Jevšek ima sicer bogate izkušnje z delom v policiji, je tudi veteran vojne za Slovenijo, več let je bil župan občine Murska Sobota, zdaj tudi minister, ni pa še nikoli deloval kot diplomat. To sicer ni nobena ovira, da ne bi mogel zasesti mesta veleposlanika, zakon o zunanjih zadevah namreč dopušča, da desetino veleposlaniških mest zasedejo nepoklicni diplomati.

Ali bo Jevšek že kmalu spakiral kovčke in se preselil v Sarajevo, pa bo sicer najprej odločala strokovna komisija na ministrstvu za zunanje zadeve, ki bo po razgovoru z njim pripravila mnenje o njegovi usposobljenosti za vodjo diplomatskega predstavništva, in nato še vlada.