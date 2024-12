Golobova vlada ima novo ministrico

Državni zbor je s 50 glasovi za in 18 proti imenoval Ksenijo Klampfer za ministrico za digitalno preobrazbo v vladi Roberta Goloba.

Na čelu resorja je nasledila Emilijo Stojmenovo Duh, ki je jeseni odstopila s položaja.

Nova ministrica je v izjavi za medije po potrditvi v DZ med prioritetami navedla zagotovitev interneta na belih lisah, kjer rešitev vidi v odprtih baznih postajah v kombinaciji s satelitskim internetom. Izpostavila je tudi vzpostavitev novega državnega oblaka, saj je sedanji star že osem let, ter pripravo krovnega zakona o digitalni preobrazbi.

Klampferjevo so podprli v koaliciji, kjer so ji med drugim priznavali izkušnje na področju optimizacije procesov in implementacije digitalnih rešitev, proti pa so bili v opoziciji, kjer so ji med drugim očitali dosedanjo funkcijo na ministrstvu za digitalno preobrazbo, ki da ni pokazalo bistvenih dosežkov s področja digitalne preobrazbe.