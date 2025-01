Goloba zapušča poslanec in prestopa k Logarju. V Svobodi nad njim razočarani

Bo Anže Logar lahko ustanovil svojo poslansko skupino? Kaže, da lahko, saj je k Demokratom prestopil poslanec Gibanja Svoboda Tine Novak iz Murske Sobote. Ko navaja murskosoboški Vestnik, naj bi bil Novak nezadovoljen nad delom vlade, pred nekaj dnevi pa je na družabnem omrežju kritiziral pomanjkanje napredka pri projektu soboške vzhodne obvoznice.

To pomeni, da bi Logarjeva stranka imela tri poslance (poleg Logarja še Evo Irgl) in da torej lahko ustanovijo poslansko skupino. Poslanec Svobode Tine Novak je svojo dosedanjo poslansko skupino že obvestil, da iz nje izstopa, so potrdili v Svobodi. Anže Logar pa naj bi že zjutraj predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič obvestil, da se ustanovi skupina nepovezanih poslancev Demokrati, ki jo sestavljajo Eva Irgl, Tine Novak in Anže Logar.

Razočarani, a dosedanjemu poslancu želijo uspešno delo

Novak je danes poslansko skupino seznanil, da iz nje nepreklicno izstopa, je v izjavi za medije potrdila vodja poslancev Svobode Nataša Avšič Bogovič. Kot je dejala, so bili v poslanski skupini nad njegovo potezo presenečeni in tega niso pričakovali. Po njenih besedah pa so še bolj razočarani nad tem, da se pridružuje stranki Demokrati pod vodstvom nekdanjega dolgoletnega poslanca SDS Logarja. Gre za satelit, stranko, ki bo nekoč, če bo imela to priložnost, sodelovala v vladi Janeza Janša, je izpostavila. V Svobodi teh vrednot ne delijo, njihovemu dosedanjemu poslancu pa želijo uspešno delo.