Gojzarje so pustili doma

Že pred gasilskim domom v vasi Gozd nad Kamnikom so pohodnike vodile table z napisi do domačije Jožeta Sodnika, kjer so se že malo po osmi uri začeli zbirati bosonogi na 940 metrov visoki Vovar. Na pot so krenili ob deveti uri. Uspešno ga je organiziralo Društvo Dogodek Kamnik, sekcija Bosonogi, ki jo vodita domačina Pavel in Irena Žvelc. Šestega pohoda se je udeležilo kar 150 bosonogih iz številnih krajev Slovenije, tudi s Primorske, največ pa vendarle iz kamniške občine. Pri izvedbi so sodelovali tudi krajani vasi Gozd. Zborno mesto in cilj sta bila na Sodnikovi domačiji v Gozdu, na domačij...