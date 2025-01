Gledališka priredba 'Ne čakaj na maj' očarala občinstvo

Legendarni film Františka Čapa Ne čakaj na maj je v novi podobi zasijal na odru KUD Oton Župančič Sora, nadvse izvirna in nadarjena zasedba pa je pod režijsko taktirko medvoške občinske nagrajenke Ane Veber, ki je na sorški oder postavila tudi znamenito Vesno in celo priljubljeno nanizanko Alo Alo, s svojo srčnostjo povsem osvojila občinstvo, ki jih je nagradilo z bučnim aplavzom in kar sedemkrat razprodanimi vstopnicami.

Oziroma smučarskimi vozovnicami, če smo natančni, v duhu priljubljene zgodbe pa so bili tudi gledališki listi, ki so dobili podobo smuči. Zaradi izjemnega zanimanja so v kulturnem društvu napovedali še tri ponovitve odlične predstave, in sicer 18. in 24. januarja ter 1. februarja.

Za vse, ki se še spominjajo neugnanih najstnikov Sama, Vesne, Krištofa in Sandija, in vse tiste, ki bi jih radi spoznali in se od srca nasmejali ob prijateljskih, ljubezenskih in družinskih zapletih. Predstava ohranja brezčasen duh izvirnika, hkrati pa s sodobnimi interpretacijami in svežimi režijskimi prijemi približa zgodbo današnjemu občinstvu.