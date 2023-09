Glasbenika v šoli zmerjali zaradi imena in priimka (FOTO)

Z namenom ozaveščanja o problematiki nasilja med vrstniki so na policiji, s podporo Ministrstva RS za vzgojo in izobraževanje ter Zavodom za šolstvo RS, pod geslom Nasilje je čist' out nastali preventivni plakati in knjižni kazalniki, na katerih so informacije o oblikah vrstniškega nasilja in napotki, kam naj se otroci in mladostniki obrnejo po pomoč, če postanejo žrtve tovrstnih dejanj. Plakate bo policija v teh dneh razdelila osnovnim šolam v Sloveniji, vsi učenci od 5. do 9. razreda pa bodo prejeli tudi knjižne kazalke. Namen akcije je otroke prijazno opozoriti na problematiko nasilja med vrstniki, jih spodbuditi k prijateljskim odnosom pa tudi ozavestiti, naj v primeru nasilja poiščejo pomoč.

Challe Sale je otrokom velenjske osnovne šole brez zadržkov pripovedoval o svoji izkušnji z nasiljem v srednji šoli. FOTO: PU CELJE

Z leve: Challe Salle, Sebastjan Kukovec, Aleš Ojsteršek in Boštjan Kavc. FOTO: PU CELJE

O nasilju med vrstniki so se Boštjan Kavc, policijski inšpektor v Sektorju uniformirane policije na Policijski upravi Celje, Aleš Ojsteršek, vodja Sektorja za razvoj izobraževanja na Ministrstvu RS za vzgojo in izobraževanje, Sebastjan Kukovec, ravnatelj Osnovne šole Mihe Pintarja Toleda v Velenju, in pevec Challe Salle, ki je mladim velik zgled, pred dnevi pogovarjali tudi z otroki te velenjske šole. Kot je dejal Challe Salle, je bil v srednji šoli tudi sam žrtev psihičnega nasilja in zbadanja. Otroci so mu pozorno prisluhnili, nato pa še sami spregovorili o svojih izkušnjah z nasiljem. »Policisti smo s to akcijo želeli otrokom nevsiljivo sporočiti, da nasilje ni sprejemljivo in da lahko v vsakem trenutku poiščejo pomoč. Zato smo pripravili do otrok prijazne knjižne kazalke, ki jih bodo spremljale celo šolsko leto pri učenju in branju knjig. Na njih je veliko uporabnih informacij o tem, katere so oblike vrstniškega nasilja, kam se lahko otroci obrnejo po pomoč in tako dalje. S klikom na QR-kodo lahko pridejo do naših spletnih strani, kjer je teh vsebin še več in so uporabne tako za otroke kot za njihove starše in učitelje. Morda bodo v nekem kritičnem trenutku te informacije komu prišle še kako prav,« je po srečanju povedal Kavc.

Ničelna toleranca

»Idejo slovenske policije, da s kampanjo podpremo komunikacijo učenk in učencev, da bi ob nasilju hitreje našli pot do pomoči, je naše ministrstvo hvaležno sprejelo in polno podprlo. Na eni strani s pomočjo Zavoda za šolstvo, ki je k predlogu Generalne policijske uprave podal usmeritve glede starostne skupine in načina komuniciranja, na drugi strani pa z lastno izdajo informativnih plakatov, ki so jih prejele vse šole in nagovarjajo strokovne delavce na šolah k uporabi protokola, ko pride do primera nasilja,« pa je poudaril Ojsteršek.

Nasilje je čist’ out je geslo preventivne akcije.

»Glavna naloga v šolah je zagotavljanje spodbudnega in varnega okolja za učence z ničelno toleranco do fizičnega in psihičnega nasilja. Nikakor si ne moremo zatiskati oči pred tem, da se tudi na naši šoli kot tudi drugih ne pojavljajo primeri vrstniškega nasilja, zato je ključnega pomena, da šola takšne primere zazna in ob njih reagira ter veliko pozornosti namenja preventivi in ozaveščanju vseh deležnikov izobraževalnega procesa: učencev, učiteljev in staršev. Nasilje je čist' out je torej akcija, ki jo šole zelo podpiramo, saj lahko tako ozaveščamo otroke pa tudi starše,« pa je dejal ravnatelj Sebastjan Kukovec.

Nobeno nasilje ni dopustno. FOTO: PU CELJE

Challe Salle je po pogovoru tudi nastopil pred okoli 500 učenci osnovne šole, ki so v njegovi družbi nadvse uživali. Ob tem jim je posredoval pomembno sporočilo, da je otroštvo veliko lepše, če se imajo vsi fajn. »Zelo sem vesel takih akcij. Treba se je zavedati, da imamo veliko odgovornost do otrok in družbe, v kateri živimo. Tega se še bolj zavedam, odkar imam tudi sam sina,« je dejal pevec. Brez sramu je priznal, da je bil v srednji šoli žrtev psihičnega nasilja in zbadanja zaradi priimka pa tudi imena Saša. »A smo vse rešili, ker sem se obrnil na prave ljudi,« je še razkril mladim, ki so mu z zanimanjem prisluhnili.