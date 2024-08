V okviru 27. Pomurskega poletnega festivala (PPF), ko se v Veliki Polani vrstijo številne prireditve, koncerti in dogodki, ki jih ne doživimo vsak dan, je potekalo tudi 13. tekmovanje v kuhanju tradicionalne prekmurske jedi – bujte repe. Letos se je pomerilo 14 ekip, predvsem iz Prekmurja, tekmovanje pa je potekalo pod budnim očesom članov strokovne komisije. Strokovna učitelja kuharstva na SŠGT Radenci, Zdenka Tompa (predsednica komisije) in Dušan Zelko ter Jože Horvat, vodja kuhinje v Zdravilišču Radenci, so ocenjevali okus, vonj, gostoto končnih izdelkov pa tudi urejenost delovnega mesta. P...