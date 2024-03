»Z okužbo se v zaporskem sistemu ne srečujemo prvič, saj se je v preteklosti pojavila že na nekaterih drugih lokacijah zaporov in vedno smo jo postopoma tudi uspešno zajezili,« je včeraj direktor Zavoda za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Maribor Robert Šilc pojasnjeval okoliščine pojava garij v mariborskem zaporu. »Skupno število diagnosticiranih obolelih je bilo 5, izoliranih stikov je bilo 28, skupno torej 33 zaprtih oseb. Kontaktna izolacija se je izvajala po sobah, vključenih je bilo največ 6 sob, ki so bile označene. Trenutno je v izolaciji še ena soba z eno obolelo zaprto osebo in sosta...