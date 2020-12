Gantar se je obrnil na državljane: Stopimo korak nazaj in se izognimo katastrofi

Konec leta je čas, ko se običajno zazremo tudi nazaj

Minister za zdravjepred prihajajočimi božičnimi-novoletnimi prazniki državljane poziva k spoštovanju ukrepov za omejitev širjenja novega koronavirusa.»Pred nami so dnevi, ki se jih vsako leto znova vsi veselimo, dnevi, ki jih radi preživimo v krogu družine, prijateljev in vseh, ki jih imamo radi. To velja še toliko bolj za letošnje božično-novoletne praznike, saj zaradi ukrepov, ki smo jih bili primorani sprejeti za zajezitev virusa, svojih bližnjih in prijateljev nismo mogli obiskati, kaj šele objeti. Pandemija covida 19 je zelo prizadela življenja in zdravje ljudi po svetu. Virus ne prizanaša nikomur, ne izbira posameznikov, izbral je celotno družbo. In covid 19 je bolezen, ki vsak dan zahteva na tisoče življenj, med starejšimi in tudi med mladimi. Ne poznamo je še dovolj, sploh pa ne njenih morebitnih daljnosežnih posledic. Vsak dan sicer nestrpno pričakujemo informacije o možnosti učinkovitega in varnega cepljenja, ki je v preteklosti človeštvo že rešilo mnogih smrtnih bolezni, vendar moramo do takrat z veliko mero potrpljenja poskrbeti, da bo žrtev te bolezni čim manj in da kar se da omejimo tudi veliko gospodarsko škodo, ki jo bomo čutili še dolgo. Vendar pa brez ukrepanja in doslednega spoštovanja predlaganih ukrepov vse to enostavno ni mogoče,« je med drugim v svojem pismu, ki so ga v celoti objavili na facebooku, zapisal minister za zdravje.Gantar je v pismu tudi spomnil, da je namen zaščitnih ukrepov v vseh državah in po vsem svetu enak, medsebojne stike moramo omejiti na najožji krog družine in sodelavcev v delovnem okolju in s tem preprečiti nadaljnje širjenje virusa. Prav tako sta nujna uporaba zaščitnih sredstev in upoštevanje higienskih ukrepov.»Naše zdravstvo in močno preobremenjeni zdravstveni delavci delujejo ob tem na robu svojih zmogljivosti in zelo tanka meja nas loči od roba prepada. Korak prek lahko predstavljajo bližajoči se prazniki, po drugi strani pa imamo na razpolago še (zelo) malo časa, da stopimo korak nazaj in se na ta način izognemo katastrofi. Izbira je v naših rokah. Sami odločamo, kako bomo preživeli bližajoče se praznike in obdobje, ko bo na razpolago ustrezno cepivo. Do takrat pa moramo prav vsi omejiti vse nenujne stike in dosledno upoštevati preventivne ukrepe. Vemo, da delujejo.«Ob vsem tem je še zapisal, da je konec leta čas, ko se običajno zazremo tudi nazaj. »Letošnje leto je bilo zelo težko in želim si, da bi ga zaključili z vedenjem, da smo skupaj zmogli, in z optimizmom, da bomo vse prepreke premagovali tudi v bodoče,« so besede, s katerimi je sklenil zapis.