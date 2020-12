Sobotni delež okuženih večji kot dan prej

Znani so neuradni podatki testiranj in okuženosti s koronavirusom. V soboto je bilo ob 3.744 testiranjih pozitivnih 1.030 testov, delež pozitivnih testov je 27,51-odstoten. Uradnih podatkov še ni.Delež okuženih je bil v soboto nekoliko večji kot v petek, ko je znašal 25,79 odstotka. V petek je bilo ob 6.344 testiranjih pozitivnih 1.636 testov. Poročali smo, da je zaradi covida 19 umrlo 47 oseb. Vlada je po ugotovitvah ustavnega sodišča, da sklepi o podaljšanju pouka na daljavo ne veljajo, saj niso bili pravilno objavljeni, znova objavila odloke o ukrepih za zajezitev epidemije covida 19 . Še vedno so v veljavi vse omejitve zbiranja, gibanja in prodaje blaga. V ponedeljek se nadaljuje tudi šolanje na daljavo.Državljani so sicer v težkem pričakovanju sproščanja ukrepov, do katerega bo prišlo šele, ko se bodo izboljšale številke. Vladni načrt sproščanja ukrepov ob umirjanju pandemije covida 19 predvideva, da bomo iz t. i. črne faze, v kateri se nahajamo, trenutno prešli v rdečo, ko bo sedemdnevno povprečje dnevno potrjenih okužb upadlo pod 1.350 in bo hospitaliziranih manj kot 1.200 oseb. V tej fazi se sprostita javni potniški promet v omejenem obsegu in delovanje muzejev, knjižnic, galerij, svoja vrata bodo lahko odprli frizerji in kozmetični saloni za manikuro ter pedikuro. Ob vsem tem pa bo ključno nadaljnje upoštevanje ukrepov.