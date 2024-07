Ganljivo slovo Ninne Kozorog ob smrti Anite Ogulin: »Dolgo v noč sva si izmenjevali sporočila«

Zdravnica in humanitarka Ninna Kozorog je na svojem družbenem omrežju objavila ganljivo slovo, namenjeno Aniti Ogulin, ki je včeraj izgubila boj s hudo boleznijo.

Zapis Ninne Kozorog (nelektorirano):

»Ninnika moja, pazi na vas vse! In ne pozabi na sebe! Ne bodi, kot jaz”.

21:33

Dolgo v noč sva si včeraj izmenjevali sporočila. Obe sva slutili, da jutra ne bo več. Kaj šele popoldneva.

Vedela si, da moram v operacijsko zjutraj in še vedno te je bolj kot vse skrbelo - ali se bom varno pripeljala, ali sem kaj jedla …

Vedno s(m)o bili vsi pred teboj.

...

V skoraj treh letih tvojega boja sva neštetokrat sami pretresali, kaj bo - ko bo konec. Zdaj pa strmim v ekran in čakam, da mi zapiska telefon … in mi napišeš sporočilo … in one tvoje smajlije, srčke etc, ki si jih vedno lepila poleg.

Ne bo ga več.

Ni te več.

In vse besede, ki sem jih želela napisati tebi v spomin, tebi v čast, so se pretopile v solze … in ni se minil dan, ko je praznina že neznosno boleča …

Tolikokrat sem se jezila nate, ko si norela po terenu na mejah zmogljivosti … zadrževala sapo, ko si lani stala v prvi bojni linji ob sanaciji poplav, čeprav bi lahko povsem legitimno to delo prevzel nekdo drug, tudi in predvsem na tvoje stanje … a si rekla “Ninna, sama veš, kakšni revčki so”.

Ko si bila na rehabilitaciji, v katero smo te malodane prisilili, si dnevno našla primere, ki so potrebovali pomoč … ali pa so oni našli tebe.

Takrat si mi povedala, da se nikoli ne boš “upokojila”, “rak gor ali dol” … to si ti, to te žene … In res te je gnalo … v skoraj 3 leta, čeprav smo ob postavitvi diagnoze pričakovali le nekaj mesecev.

Če sva bili prej ”kot mama in hči”, sva v tem času postali še bolj povezani. In ja - včasih je ta vez bolela, sploh zadnje mesece, ko si se z vsemi močmi borila za vsak dan, a smo to realno vedeli le redki.

...

Tisoč besed sva si izrekli. Tisoč si jih nisva.

A vesela sem za to, da sem ti vendarle uspela povedati (in upam, da dopovedat) - da si najpogumnejša oseba, kar jih poznam. In najboljša.

Anitka moja - tja za mavrico ti maham … in verjetno nimaš časa pomahat nazaj, ker že pečeš štrudl in preverjaš, kako je Klara … in vsi ostali.

Grem zdaj odmrznit eno palačinko, da boš brez skrbi za moje današnje kosilo.

Tako zelo te imam rada.

Tako zelo zelo pust je svet brez tebe.

Anitka moja - obljubim, ne bom kot ti.

Bom pa poskusila biti vse, kar si me naučila.

Tvoja Ninnika«