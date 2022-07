Besede gasilke Ane, ki sežejo do srca: Dim te objema, ni ti prijetno ... (FOTO)

Slovenski gasilci in gasilke se že en teden borijo z ognjenimi zublji na Krasu. Gašenje obsežnega požara, kakršnega v Sloveniji ne pomnimo, se nadaljuje tudi danes. Po spletnih omrežjih je zakrožil ganljivi zapis gasilke Ane Vodnik. Kot nam je povedala, prihaja iz PGD Predoslje, na intervenciji pa je že tretji dan v tem tednu. Predvidoma bodo tam tudi v torek in četrtek – tako čez dan kot ponoči. Iz njihovega društva je v izmeni običajno 10 članov in članic, ekipo pa sestavlja skoraj polovica žensk.

Njeno izkušnjo na Krasu objavljamo v celoti:

»Požar na Krasu je definitivno en izmed dogodkov, ki se človeka dotakne. Verjamem, da je za domačine še 100x bolj čustveno in težko. Ko smo se včeraj vračali iz dnevne izmene, so nam domačini izobesili plakate z napisom HVALA, nam ploskali in kljub morečim razmeram, se je za nekaj trenutkov pokazal nasmeh na njihovih obrazih. Nasmeh hvaležnosti. Prejeli smo ogromno donacij vode in hrane. In za to smo MI GASILCI VAM hvaležni. Hvala za podporo, za dobre misli, za odmik iz ceste, za denarna nakazila, za hrano in pijačo in še bi lahko naštevala. V tem smo skupaj in skupaj smo močnejši.

Ne bom lagala, je zelo težko. Čakaš, da se ogenj približa cesti, tebi. In to je moreč občutek. Konstantno oprezaš, če se je slučajno že prikradel za tabo. Poslušaš poke sredstev še iz 1. sv. vojne in oprezaš kje bo padel delček eksplodiranega ubojnega sredstva na tla. Dim te objema, ni ti prijetno. Pred sabo opazuješ ogenj in vse njegove premike. Analiziraš, reagiraš, gasiš. In, ko pogledaš levo in desno, vidiš kolegice in kolege, soborce. Ne vidiš več ali je oseba poleg tebe tujec ali ni, ne vidiš starosti osebe, ali je ženska ali moški, niti kateri poklic opravlja. Vidiš skupnost borcev, ki imajo en namen - vzeti moč ognju.

Zaradi tega mi je Slovenija tako ljuba. V takih situacijah znamo stopiti skupaj in ponuditi roko pomoči potrebnim. Sem ponosna in vesela, da sem del take skupnosti. Se borimo naprej!«

Ana nam je posredovala tudi nekaj fotografij s terena.

Požar na Krasu divja že en teden. FOTO: Ana Vodnik

Na pomoč tudi policijski vodi top. FOTO: Ana Vodnik