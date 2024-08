Ganjena Natalija: »Neizmerno hvaležna sem za tako vzgojene otroke ...« (FOTO)

Velika večina ljubiteljev živali v Sloveniji gotovo pozna edino Društvo za zaščito konj in ostalih živali, s sedežem v Velenju, in zavetiščem v okolici Polzele, ki je uvrščeno na seznam največjih evropskih zavetišč za konje. Gre za društvo, ki ga vodi neutrudna Natalija Nedeljko, s peščico prostovoljcev, in ki v evropskem in svetovnem merilu velja kot eno najbolj dejavnih društev na področju zaščite rejnih živali, še posebej, ker se vsa leta z vsemi silami borijo za pravice rejnih živali. Medtem, ko druga zavetišča po svetu, pomoči potrebne živali odkupujejo od nevestnih lastnikov ali iz klavnic, se je Društvo za zaščito konj in ostalih živali povezalo z inšpekcijskimi službami UVHVVR in s skupnimi močmi rešujejo najbolj obupne primere, društvo pa jih sprejeme, rehabilitira in socializira ter jim išče nove domove. Takšno sodelovanje je v svetu nekaj posebnega in še neznanega, je nekakšen fenomen, ki domuje le pri nas. Le Nataliji Nedeljko in njenim sodelavcem pripada zasluga in zahvala, da lahko takšno društvo sploh deluje.

Namesto rojstno dnevnih daril zase, zbirala hrano in denar za naše varovance. FOTO: Arhiv Društva

Zraven je nekaj donatorjev, botrov in drugih ljudi dobre volje, ki jim ni vseeno, kaj se dogaja z živalmi. K sreči je zraven tudi kar nekaj najmlajših, ki neredko razbijejo svoje šparovčke in hranilnike, da bi pomagali stotinam in tisočem različnih živali, katere se po trpljenju in zanemarjanju, znajde na lepem mestu v Orovi vasi pri Polzeli, kjer lahko spet normalno zaživijo. Posebno čustveno zgodbico je konec tedna sporočila Natalija Nedeljko, ki bo gotovo mnogim ljubiteljem žival pognala kakšno solzo po obrazu: »Danes sta nas, kot že nekaj let doslej, obiskala Maša in Rok. Oba sta namesto rojstno dnevnih daril zase, zbirala hrano in denar za naše varovance. Tudi tokrat sta prišla skupaj s starši, babico in seveda z njihovim kužkom. Kaj lahko rečem? Neizmerno hvaležna sem za tako vzgojene otroke, ki v sebi nosijo empatijo do drugih živih, čutečih bitij, hvaležna, ker jima je več vredno, da nekomu pomagata in delita kot da zadržita zase in zapravljata za neumnosti. Hvaležna sem za takšne starše, ki vedo, da je treba otrokom dajati zgled z lastnimi dejanji in jih znajo pripraviti na to, da bodo nekoč, ko bodo odrasli, odgovorni in čuteči ljudje,« je sporočila Nedeljkova, kateri veliko več kot nekaj živalske hrane in evrov, pomenijo takšni mladi ljudje, ki vedo ceniti in spoštovati živa bitja in pozneje tudi ljudi...

