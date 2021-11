Fafangel se jezi: Cepljenje je naravna imunost!

Stanje v Sloveniji je zaskrbljujoče. Kako bomo krivuljo obrnili navzdol. So sprejeti ukrepi dovolj? Bomo lahko zaustavili strmo rast? Na številna vprašanja je na Radio Prvi odgovarjal glavni epidemiolog v državi Mario Fafangel.

»Pred lockdownom je treba poskusiti tudi s sprejemljivimi ukrepi, kot so nošenje mask, vzdrževanje razdalje, izogibanje množicam. Vemo, da so zaprti prostori problem in število stikov« je poudaril Fafangel, ki pravi, da ko pa pridemo do točke, ko zdravstveni sistem ne zmore več, potem smo si epidemiologi enotni, da je zasilna zavora v obliki lockdowna nujna. Ali smo že blizu teka stanje ne vem, ker epidemiologi nimamo vpogleda v te številke«.

Pred epidemijo in zaprtjem države nas po mnenju Fafangla rešijo razumljivi ukrepi, kot so nošenje mask, razdalje, izogibanje množic in seveda cepljenje.

Zakaj naj se cepim?

Na dvom nekaterih, zakaj naj se cepim, Fafangel odgovarja: »Da, tudi cepljen lahko zboli, a je to tveganje neštetokrat manjše in kot cepljen ne boš gonilna sila epidemije, hkrati ne boš nosil dolgotrajnih posledic bolezni in ne boš bremenil bolnišnic. Če si cepljen, se covid spremeni v prehlad«.

Epidemiolog odgovarja, da je bil tisti dan, ko je Slovenija prejela cepivo, navdušen. »Navdušen nad znanostjo in da se ne bomo s prekuževanjem spopadali kot v srednjem veku, ampak z varnim in dobrim cepivom, ki nudi odlično zaščito,« je v radijski oddaji povedal Fafangel, ki pa ni skrival razočaranja, da je vendarle verjel, da bo izplen precepljenosti v Sloveniji boljši.

22-odstotkov Slovencev se menda ne namerava cepiti, a Fafangel je prepričan, da bi epidemijo ustavili le tako, da bi se za cepljenje odločil tisti del populacije, ki se še ni.

O teh, ki nasprotujejo cepljenje, meni, da niso vsi anticepilci. »Anticepilci namenoma širijo lažne informacije za lasten interes in monetarnega zaslužka. Večinoma pa so ljudje zdaj zmedeni, nezaupljivi in se obrnejo za pojasnila kar na svoj krog ljudi na družbenem omrežju«.

Cepljenje ni edina rešitev, je pa bolj etično in manj tvegano kot prekuževanje

»Epidemijo lahko zaustavi ne samo cepljenje, ampak tudi prekuževanje, a slednje ima svojo ceno. Od kdaj nam človeška življenja ne pomenijo več? Cepljenje ni edina rešitev, je pa edina, ki epidemijo ustavi na etičen način, da ohranimo ogromno življenj in ogromno svojih let, zaradi posledic covida,« meni Fafangel, ki je proti množičnemu prekuževanju za kolektivno imunost.

Jezi ga izraz naravna imunost proti cepljenju. »To me iritira, ta izraz naravna imunost v nasprotju s cepljenjem./.../ Ta delitev je le strategija v komunikaciji, ki zbuja dvom, strah in odklonilen odnos do cepljenja, češ naravno je nekaj lepega ... Cepljenje je naravna imunost, ki se razvije in imamo naravno imunost brez tveganja. Po drugi strani pa imaš pri bolezni brez cepljenja naravno imunost, tveganje, da si slab, dolgotrajne posledice, hitro širjenje okužbe, lahko smrt … to je ta 'čudovita imunost', če imaš srečo, da si preživel,« pravi Fanfangel, ki je prepričan, da pri cepljenju ne tvegaš ničesar oziroma, da se pri cepljenju zelo redko zgodi hujši zaplet in s cepivom najmanj tvegaš.

Po njegovem je najboljšča in najvarnejša zaščita, če gledamo le z vidika protiteles, da si cepil in da si se v drugo spopadal z virusom in na ta način imaš ogromno število protiteles.

Ob koncu oddaje je vsem svetoval: »Če ne bomo obvladovali epidemije, bo ona obvladovala nas. To obvladovanje ni težko in lahko začnemo že jutri.«