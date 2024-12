Na minuli praznični četrtek je turistični vodnik Borut Krog Inštitutu za ohranjanje naravne dediščine Lutra sporočil, da je na Bukovniškem jezeru opazil štiri bobre, ki so se mu zdeli ujeti. »Občini Dobrovnik predlagam, da v enem prihodnjih 'naravovarstvenih' projektov, ki to niso, Most ljubezni preimenuje v Most smrti.« »Nahajajo se v predelu, kjer je na eni strani jez (betonski zid, visok okoli 170 cm), na drugi strani pa ograja. Po straneh je beton, ki je gladek. Ko smo s skupino hodili po mostu (Most ljubezni) in jih gledali, so se sicer umikali, ampak niso zbežali. O tem sem obvestil 11...