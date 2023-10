»Zadeva je končana, od nekdanje direktorice sem prejel sporazumno razrešitev, imam odločbo sodišča, to je to,« se je na naša poizvedovanja v zvezi z domnevnimi nepravilnostmi na delovnem mestu odzval 41-letni Nejc Kajtazović, učitelj športne vzgoje, sicer pa znan nogometni sodnik, ki je sodil tudi na mednarodnih tekmah. In za kaj pravzaprav gre? Po naših informacijah naj bi namreč Kajtazović goljufal s prikazovanjem potnih stroškov. Kot nam je potrdila ravnateljica OŠ Jakoba Aljaža Lucija Rakovec, kjer je bil Kajtazović zaposlen 13 let, od 21. junija letos ni več učitelj telovadbe na omenjeni...