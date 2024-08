Dvojna sreča: poškodovani gorski reševalec postal očka in dobro okreva

Kot smo že poročali, se je v ponedeljek, 12. avgusta, na območju Kamniško-Savinjskih Alp smrtno ponesrečil planinec Janez S. Po doslej znanih podatkih je zdrsnil s poti in se tako hudo poškodoval, da je na kraju dogodka umrl.

Minuli dnevi so ponovno pokazali, kako nevarno je delo naših gorskih reševalcev, saj so se med prenosom pokojnika poškodovali trije člani reševalne ekipe, gorski reševalec huje. Utrpel je namreč odprti zlom noge.

Gorska Reševalna Zveza Slovenije pa je na profilu Facebook s sledilci ob fotografijah delila izjemno novico. Zapisali so: »Z veseljem sporočamo, da je naš gorski reševalec, ki se je dne, 12. 8., poškodoval pri reševanju, bolje. V tem času pa je postal tudi očka. Iskrene čestitke in srečno okrevanje želimo!«

»Čimprejšnje okrevanje želim, pa veliko cartanja z malo štručko«, »Vse dobro pri okrevanju in veliko užitkov z dojenčkom«, »Lepo to slišati, želim mu čimprejšnje okrevanje in seveda čestitke ob rojstvu otroka«, »Naši heroji. Globoko spoštovanje«.

