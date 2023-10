Družina priznanega slovenskega vinarja sporočila žalostno vest: Pogrešali te boomo

V 81. letu starosti se je poslovil Jožef Steyer iz vinogradništva Steyer vina. Novico o njegovi smrti so javnosti sporočili z družbe Steyer vina. »Neizmerno te bomo pogrešali. Dragi Pepi počivaj v miru,« so zapisali.

Od Jožefa in njegove žene Jožice je pred leti družinsko vinarstvo, ki sega vse v leto 1934, prevzel sin Danilo Steyer. Pred nekaj leti so v Plitvici pri Gornji Radgoni odprli tudi prenovljen in dograjen proizvodno-poslovni vinogradniški objekt, ki se razteza na kar 1550 kvadratnih metrih. Celotno posestvo Steyer je veliko 30 hektarjev, od tega je 20 hektarjev vinogradniških površin z 80.000 trsi. Na leto pridelajo več kot tisoč litrov vina, največ seveda njihove hišne sorte – dišečega traminca.

