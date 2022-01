Na minus deset so stisnili vinski desert (FOTO)

Čeprav je v zadnjem času, predvsem zaradi nekoliko hitrejšega dozorevanja grozdja, a tudi zaradi problemov s pandemijo covida-19, nekoliko manj posebnih trgatev, ki so jih vinogradniki na severovzhodu države pripravljali ob praznikih, so se nekatere vseeno ohranile. Tako je tudi na vinogradniško-vinarskem območju Gornje Radgone, torej Radgonsko-Kapelskih goric, kjer premorejo veliko odličnih vinogradnikov.

Del beračev; trgatve se je udeležila tudi hčerka Vaneja, ki je počepnila poleg psa Čarlija.

Med najpomembnejšimi, največjimi in najuspešnejšimi je vsekakor tudi Vinogradništvo Steyer iz Plitvice v Apaški dolini, ki je med ohranjanjem tradicije pripravilo eno izmed zadnjih zimskih dejanj na tem območju. In sicer pri minus desetih stopinjah, kar je najnižja temperatura v tekoči zimi. Običajno so trgali ob Svetih treh kraljih, a ker je bilo toplo, so malo počakali. Tako so pred dnevi v svojem vinogradu na Plitvičkem Vrhu pripravili tradicionalno kraljevo trgatev, ki je bila resnično ledena, saj je živo srebro že nekaj dni globoko pod ničlo.

Nove ledene trgatve so se pri uglednem in znanem slovenskem vinogradniku še posebno veselili. Kako tudi ne, saj so tokrat natrgali nekaj res posebnega, kajti več kot očitno je, da bodo na okoli 500 trsih traminca, katerega jagode so bile zdrave, pridelali več kot 200 litrov vrhunske kapljice ledenega kraljevega traminca. Zraven so potrgali še zmrznjene jagode laškega rizlinga z okoli 200 trsov, kar pomeni dodatnih 100 litrov vrhunske kapljice. Tako traminec kot laški rizling bodo došolali in kot unikate ponudili v manjših steklenicah. Večino bodo namenili za promocijo poslovnim partnerjem in prijateljem.

Vsaj tri dni morajo biti na temperaturi najmanj minus šest stopinj Celzija.

Kot nam je povedal gospodar Danilo Steyer, tudi vinski vitez in svetovalec, so bile prave razmere za pridelavo ledenega vina. Trikraljevo vino pa ga imenujejo zato, ker so leta 1997 prvo posebno trgatev opravili na dan Sv. treh kraljev. Dodal je, da je bil letnik 2021 odličen po kakovosti, malo manj po kvantiteti. S prodajo so tudi zadovoljni, kajti kljub epidemiji so njihova vina in penine našli pot do zahtevnih potrošnikov, ki cenijo kakovost in kulturno pitje vrhunske kapljice. Sicer pa družba Steyer obdeluje 20 ha vinogradov in pridela 100.000 litrov vina in več.

Čeprav imajo več sortnih vin, je večina vinogradov zasajena s sorto dišeči traminec, katerega vina šolajo v lesenih sodih po metodi barik. Vrhunske kapljice, njihova stalna znamka je dišeči traminec exclusive, prodajajo po vsej Sloveniji pa tudi v Angliji, Franciji, Italiji, na Nizozemskem, Švedskem, Japonskem, v Bosni in Hercegovini, Črni gori in Srbiji. Pridelujejo tudi peneče se vino na osnovi dišečega traminca.

Srce se smeje

Gospodar Danilo Steyer je pred nekaj leti od očeta in mame, Jožefa in Jožice, ki še danes pomagata, prevzel družinsko vinarstvo, ki sega vse v leto 1934. Pred nekaj leti so v Plitvici odprli prenovljen in dograjen proizvodno-poslovni vinogradniški objekt, ki se razteza na kar 1550 kvadratnih metrih. Celotno posestvo Steyer je veliko 30 hektarjev, od tega je 20 hektarjev vinogradniških površin z 80.000 trsi.

Grozdje so zaščitili z mrežami pred ptiči in srnami.

»Dišeči traminec se predstavlja v vseh kombinacijah, od suhega vina do sladkega, predelanega po tehnologiji barik, do oranžnega vina steyer mark extrem. Seveda ne manjka dišeča penina, ki se lepo prileže ob vseh priložnostih,« pravi Danilo, ki kot predstavnik tretje generacije nadaljuje zgodbo, ki jo je leta 1934 začel njegov ded Jožef Steyer. Slednji je z ženo postavil temelje domačije in kovaške delavnice ter življenje posvetil kovaški obrti.

100.000 in več litrov vina pridelajo.

»Iz tega časa na domačiji še stoji kovaški dimnik. Moj oče je kmetijsko dejavnost preusmeril v poljedelstvo in živinorejo. S trdim delom v avstrijskih vinogradih in v kleti prisluženi denar je vlagal v posest,« pravi Danilo Steyer, ki je po prevzemu domačije z ženo Magdo, hčerko Vanejo in sinom Markom stvari spet obrnil v čisto svojo smer, saj se je kmetija popolnoma preobrazila v vinogradniško-vinarsko posestvo. Z mešanico poguma, vznesenosti in mladostnega zagona ter ljubezni do žlahtne trte je začel uresničevati svoje sanje.

»Posadil sem prve trte, postavil novo klet in seveda vstopil na vinski trg. Z jasno vizijo, voljo in zaupanjem vase in v svoja vina sem si utiral pot v oblikovanju blagovne znamke.« Prepoznal je potencial, ki ga je skrival traminec, in izkoristil prednosti okoliša, ki ima odlične razmere za vrhunsko kakovost te sorte (od podnebja do sestave tal).

Z mešanico poguma, vznesenosti in mladostnega zagona ter ljubezni do žlahtne rastline je začel uresničevati svoje sanje.

»Traminec zahteva natančnega, doslednega vinarja, ki ve, kaj sorta lahko doseže in ponuja. Traminec je pravzaprav tudi sorta, ki ni razširjena po svetu, kakovost doseže samo v nekaterih vinorodnih okoliših, in zato smo ponosni, da jo lahko uspešno pridelujemo prav tukaj pri nas.«

V razvoju vinogradništva, ki se je začelo leta 1992, ko je na trg prišel njihov prvi letnik, letos torej praznujejo 30 let vinogradništva in vinarstva, je pomembno vlogo odigrala vsa družina.

Trti z ljubeznijo in spoštovanjem daješ vse, kar potrebuje, da lahko daje najboljše.

»Trti z ljubeznijo in spoštovanjem daješ vse, kar potrebuje, da lahko daje najboljše. S spoštovanjem se oziraš v nebo, da ji prizanese s hudim in da jo grejejo topli sončni žarki in moči blagodejen dež. In potem se veseliš čarobnih jesenskih trenutkov, ko trgaš njen žlahtni sad. Srce se ti smeje, ko poskušaš sladke jagode, in v mislih že vidiš kozarec in v njem zlate kapljice.«