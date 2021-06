Drama v Ljubljani: zalotila ga je, ko je priplezal na njen balkon

V soboto se je okoli 19. ure v Ljubljani odvijala prava drama. Nekaj minut po 19.uri je v Šiški na nižji balkon stanovanja splezal neznani moški in iz njega odtujil električno kolo. Med dejanjem ga je zalotila oškodovanka, storilec pa je s kolesom kraja pobegnil, poroča ljubljanska policijska uprava.



Povzročil je za okoli 850 evrov materialne škode. Policisti še nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh znanih okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.



Opis storilca: moški star okoli 25 let, visok okoli 180 cm, suhe postave, rjavi lasje, oblečen je bil v siva športna oblačila. V kolikor bi karkoli vedeli o dogodku, o tem obvestite policijo.

