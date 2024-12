»Najprej bomo testo naredili, to bo trajalo,« je bilo slišati v gospodinjski učilnici Osnovne šole Škofljica, kjer je Jože Senegačnik v sodelovanju s Turističnim društvom Škofljica vodil delavnico za pripravo orehove potice z rozinami. Odziv je bil dober, 30 radovednih gospodinj mu je pozorno prisluhnilo. Jože ni ničesar skrival, svoje izkušnje je z veseljem delil in pozorno odgovarjal na vprašanja. FOTO: Drago PerkoNadev naj ne bo preveč vlažen. Jože Senegačnik, ki daleč naokoli slovi kot velik mojster, je končal študij prava in računalništva, v zadnjih letih pa zmaguje in navdušuje na tekm...