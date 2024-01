Dobra novica za zaposlene v javnem sektorju: plače višje, regres že s februarsko plačo

Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja bodo danes podpisali dogovor o delni uskladitvi plač z inflacijo, ki so ga parafirali pred božičnimi prazniki. Nekateri sindikati sicer odločitve o podpisu še niso sprejeli, zato bodo imeli možnost dogovor podpisati naknadno, so za STA pojasnili na ministrstvu za javno upravo.

Po dogovoru se bodo plače v javnem sektorju z junijem uskladile v višini 80 odstotkov inflacije v obdobju december 2022-december 2023. Ta je bila po podatkih Statističnega urada RS 4,2 odstotka, kar pomeni, da bo vrednost plačnih razredov plačne lestvice višja za 3,36 odstotka.

Regres za letni dopust bo izplačan s februarsko plačo, torej že marca, in ne šele junija.

Začetek izvajanja prenove plačnega sistema

Z dogovorom pa bodo med drugim določili, da se začetek izvajanja prenove plačnega sistema in odprave nesorazmerij premakne s 1. januarja 2024 na datum, ki bo skupaj z dinamiko dogovorjen v okviru usklajevanja novega plačnega zakona oz. pogajanj o odpravi nesorazmerij.

Sindikati, ki bodo dogovor podpisali, se bodo obenem strinjali, da do 13. septembra ne bodo sprožili nobenih stavkovnih aktivnosti v zvezi z vsebino dogovora. A ta zaveza ne bo veljala, če vlada za katero od skupin javnih uslužbencev ali funkcionarjev določi ali se dogovori za odpravo nesorazmerij v osnovnih plačah z učinkovanjem pred 13. septembrom.

Vladna stran je za podpis pooblastila ministra za javno upravo Franca Propsa in ministra za finance Klemna Boštjančiča. Ob dogovoru bodo podpisovali tudi aneks h kolektivni pogodbi v javnem sektorju. Za njegovo uveljavitev ga mora podpisati večina od 46 sindikatov, ki so podpisali kolektivno pogodbo, so pojasnili na ministrstvu za javno upravo.

Koliko sindikatov bo podpisalo dogovor, še ni znano

V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja so sicer v torek predlagali zamik podpisa, saj v organih nekaterih sindikatov še niso sprejeli odločitve o podpisu. A do zamika ni prišlo, bodo pa imeli sindikati možnost dogovor podpisati tudi naknadno.

Tako za zdaj svojega podpisa ne bodo prispevali tudi v šolskem sindikatu Sviz, ki danes z vladno stranjo nadaljuje pogajanja o uresničitvi stavkovnega sporazuma.