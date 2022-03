Dobra novica za prejemnike denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka

Zaradi redne uskladitve se bo 1. aprila zvišal osnovni znesek minimalnega dohodka, in sicer s sedanjih 402,18 evra na 421,89 evra za samsko osebo, cenzus za varstveni dodatek pa bo 620,18 evra, poroča delo.si. Po podatkih ministrstva za delo, družino in socialne zadeve se je število upravičencev do denarne socialne pomoči v zadnjih mesecih precej zmanjšalo, z rekordnih 111.116 aprila lani na 86.712 januarja letos.

Najprej porast, nato upad upravičencev

Epidemija koronavirusa in ukrepi za njeno zajezitev so odločilno vplivali na finančni in socialni položaj številnih prebivalcev. Zaradi posledic pandemije in zapiranja javnega življenja se je število upravičencev do denarne socialne pomoči, s tem pa tudi do prispevka za zdravstveno zavarovanje, kritja polne vrednosti zdravstvenih storitev in subvencije najemnine, od marca leta 2020 povečalo, v drugem delu leta 2021 pa so se vse krivulje obrnile navzdol.

Od junija 2021 so se izboljšale tudi razmere na trgu dela. »Tako kot se je zniževala številka v evidenci brezposelnih oseb, se je z manjšim zamikom zmanjševalo tudi število upravičencev do denarne socialne pomoči,« je pojasnila Valentina Vehovar. Danes je tretjina upravičencev do socialne pomoči registrirano brezposelnih.

Okoli 23.000 Slovencev prejema varstveni dodatek

Pri varstvenem dodatku, ki pripada starejšim od 63 let (ženske) oziroma 65 let (moški) ter nezaposljivim in nezmožnim za delo, se je krivulja obrnila navzgor po letu 2017, odkar ni več vračljiv iz zapustnikovega premoženja (če nima nepremičnine, vrednejše od 120.000 evrov), v zadnjih mesecih je število prejemnikov od 22.000 do 23.000. Glede na to, koliko upokojencev ima nizke pokojnine, pristojni pričakujejo rast.