Dobra novica za otroke, ki čakajo morje in kolonije

Hrvati: Za organizirane skupine otrok posebna pravila

Počitniška kolonija. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

Vračanje v Slovenijo

Imate zgodbo za nas? Pišite nam.

Nekateri otroci imajo redko priložnost oditi na počitnice ali morje, zato so akcije različnih organizacij in društev, ki poskrbijo za kolonije za socialno šibkejše, edinstvena priložnost zanje. Nekaj takšnih poteka na slovenski obali, veliko pa tudi na hrvaški, od slovenske Istre do na primer Baške.Glede na razmere v času epidemije covida19 se je porajalo vprašanje, ali bo sploh moč organizirano prečkati hrvaško-slovensko mejo in organizirati počitnice za otroke pri naših sosedih. Odgovor je jasen, tako na strani hrvaškega kot slovenskega notranjega ministrstva. Otroci v spremstvu vzgojiteljev (organizirano) lahko potujejo brez potrdil, ta morajo imeti spremljevalci oziroma vzgojitelji.Na ministrstvu za notranje zadeve Hrvaške so nam povedali: »»Organizirane skupine otrok in učiteljev morajo za vstop na Hrvaško izpolniti EU-obrazec, ki ga potrdi vzgojna ustanova v skladu z dogovorom v EU za lažje potovanje učencev iz tretjih držav članic.« Seveda mora vsak otrok ob prestopu meje imeti osebni dokument, priporočljivo pa je tudi, da se za vsakega otroka izpolni obrazec Enter Croatia »Za otroke do 12. leta starosti ni potrebno dokazilo o negativnem testu PCR ali HAT, če potujejo s starši ali skrbniki, ki imajo negativen PCR ali HAT test, potrdilo o cepljenju oziroma prebolelosti covida 19. V tem primeru enako velja tudi za učitelje oziroma vzgojitelje, ki spremljajo otroke. V nasprotnem primeru mora imeti vsak otrok negativen PCR-test, ki ni starejši od 72 ur, ali HAT-test, ki ni starejši od 42 ur.« To pomeni, da lahko otroci na Hrvaško ob izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev lahko potujejo brez staršev.»Določene so izjeme, ko oseba, ki prihaja z območja na temno rdečem ali rdečem seznamu (Hrvaška je na rdečem seznamu), ne bo napotena v karanteno in tudi ne potrebuje negativnega testa PCR. Vstop v Slovenijo se tako dovoli (ob predložitvi ustreznega dokaza za obstoj teh izjem) otroku, ki še ni dopolnil 15 let in prehaja mejo v organizirani skupini v spremstvu vzgojitelja, učitelja ali skrbnika, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo. To dokazilo je lahko naročilnica šole za izlet skupine šolarjev z učitelji ali pa dokument centra za socialno delo, sodbe sodišča o določitvi skrbnika ... Otroci v skupini posebnih dokazil ne potrebujejo. Vzgojitelji, učitelji ali skrbniki pa morajo predložiti dokazilo o cepljenju, prebolelosti ali negativni hitri test ali PCR, ki ni starejši od 48 ur.«