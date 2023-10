Toplo in sončno vreme nas je spremljalo nenavadno dolgo, a po napovedih vremenoslovcev ta konec tedna oziroma v začetku naslednjega le prihaja vreme, bolj značilno za sredino oktobra. Temperature se bodo po vsej državi v primerjavi s tem tednom močno spustile in počasi bo treba začeti razmišljati o ogrevanju. Tega bomo, če gre verjeti ljudskim modrostim, to zimo potrebovali več kot v lanski sezoni. Mihael, 29. septembra, je bil v kristalno jasni noči, kar pomeni hudo in ostro zimo, da bi morali nabrusiti lopate, je pred dnevi opozoril ljubiteljski vremenar in pisec vremenske pratike Dušan Kap...