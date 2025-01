Dementnim zaprli vrata

Podobno kot v več drugih slovenskih občinah je tudi v trboveljski vse pogostejša demenca. Zanjo obolevajo zlasti starejši. Močan porast obolelih je med drugim in predvsem posledica opaznega zvišanja življenjske dobe v zadnjem desetletju ali dveh. Marsikateri dom za starejše ima tako težavo z namestitvenimi kapacitetami in tudi zaposlenimi strokovnimi kadri. Dosedanje težave je v Trbovljah poslabšala še odločitev resornega ministrstva, saj to za oddelek za dementne v Domu upokojencev Franc Salamon ni podaljšalo verifikacije. Dom tako po novem naj ne bi imel več omenjenega oddelka. Kaj to pomeni za stanovalce in tudi za tiste, ki bi bili zaradi stanja bolezni primorani iti v strokovno in specializirano namestitev?

Kam bodo v prihodnje nameščali najranljivejše oskrbovance, ne zna nihče povedati (simbolična fotografija). Foto: Uroš Hočevar

Nekateri v Prebold

Ukinjanje verifikacij za oddelke za obolele z boleznijo, ki je vse pogostejša, je milo rečeno najmanj čudno in nelogično. Da je treba izpolnjevati določene kriterije, je seveda jasno, a glede na splošno stanje na tem področju bo treba zavihati rokave in narediti konkretne korake. In to temeljito ter hitro, preden se problematika razraste in stvari postanejo neobvladljive.

Na ministrstvu za solidarno prihodnost in v domu v Trbovljah smo preverili, kaj se dogaja in kako bodo perečo problematiko reševali. Z ministrstva so odgovorili, da oddelka niso zaprli, temveč: »Prostori ne izpolnjujejo pogojev za verifikacijo varovanega oddelka, zato dom ne more sprejemati stanovalcev, ki se sprejmejo na podlagi sklepa sodišča v skladu z zakonom o duševnem zdravju. Dom je prejel navodilo, da oddelek postopoma spremeni v skladu s predpisi s področja socialnega varstva, v okviru katerega pa se še vedno lahko zagotavlja obravnavo vseh oseb, upravičenih do institucionalnega varstva, tudi tistih z demenco.«

Direktorica Danica Hren pravi, da je za oskrbovance dobro poskrbljeno. Foto: Lovro Kastelic

Direktorica doma Danica Hren nam je odgovorila, da oddelek za dementne še vedno deluje, a ne sprejema več novih stanovalcev. Dom verifikacije varovanega oddelka s strani ministrstva ni prejel, ker nima prostorskih standardov. Verifikacijo za dva varovana oddelka je prejela enota v Preboldu. Varovani oddelek v Trbovljah je treba v letu in pol prestrukturirati v oddelek za stanovalce, ki ne potrebujejo varovanega oddelka. Kaj to pomeni za naprej in kaj bo potegnilo s seboj, ne ve nihče. V Trbovljah bodo situacijo s stanovalci, ki še bivajo v oddelku za dementne, reševali s sprostitvijo prostora v Preboldu. Stanovalce bodo s soglasjem svojcev selili tja. Kaj in kako bo z novimi obolelimi, nista pojasnila ne ministrstvo ne dom.

Direktorica zatrjuje, da za oskrbovance tudi v novi situaciji dobro skrbijo. Dom ima sicer še zunanjo enoto ob stavbi, kjer potekajo različne aktivnosti, družabna srečanje in podobno. Urejena sta manjša zelenica in bivalni kontejner.

Za dementne imajo zunanjo enoto za aktivnosti. Foto: Roman Turnšek

Že pred nekaj leti se je sicer v Trbovljah precej govorilo o načrtih izgradnje novega objekta v sklopu doma. Načrtovan je bil v celoti za namen dementnih. V zvezi s tem so bili narejeni določeni načrti, potem pa se je vse ustavilo in že nekaj časa stoji. Na ministrstvu pojasnjujejo, da se vodstvo doma z Občino Trbovlje pogovarja o ureditvi ustreznega prostorskega akta. Trboveljski župan Zoran Poznič je glede omenjenega projekta povedal, da stvari stojijo.