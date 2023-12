Včeraj zvečer se je izpod Triglava v svoji kočiji z vpreženimi lipicanci v praznično okrašeno Ljubljano pripeljal Dedek Mraz. V spremstvu godbe na pihala, snežakov, medvedov, zajcev ter drugih bitij iz ljudskih pripovedk in pravljic je pozdravljal otroke pa tudi otroke po duši na svoji tradicionalni poti od Brega čez Čevljarski most in Mestni trg po Stritarjevi ulici čez Prešernov trg, od koder se je po Wolfovi ulici mimo Kongresnega trga odpravil še do Novega trga. Priložnosti za fotografiranje z Dedkom Mrazom se ne morejo upreti ne majhni ne veliki. FOTO: Staš Ivanc Otroci so bili moža s s...